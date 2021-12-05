Siyaset yoğrulan evlerden ne haber: Liderlerin eski sokakları

Türkiye'nin istikametine yön çizen başbakan ve cumhurbaşkanlarının yaşadığı adresler, bugün eski hareketli günlerinden uzakta. Çankaya Köşkü'nün yanı sıra Başbakanlık Konutu, Meclis Başkanlığı Konutu, Dışişleri Bakanı Konutu gibi mekanlar önemli devlet yöneticilerini ağırlarken siyasi isimlerin bir zamanlar yaşadıkları sokaklar, şimdilerde oldukça sessiz. Yeni Şafak olarak Recep Tayyip Erdoğan'dan Celal Bayar'a, Bülent Ecevit'ten Süleyman Demirel'e bir dönem siyasetin kalbinin attığı evleri fotoğrafladık.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Konutu'na taşınmadan önce yaklaşık 12 yıl boyunca Subayevleri'ndeki evinde ikamet etti. 2001'de AK Parti'yi kuran Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimleri ile iktidara geldi.



Siirt ara seçimleri ile milletvekili seçilerek parlamentoya giren Erdoğan, başbakanlığı döneminde Ankara Keçiören'deki Kuşadası Sokağı'nda ikamet etti. Subayevleri Mahallesi'ni Erdoğan sayesinde tüm Türkiye tanıdı.

Siyasetin "Karaoğlan" lakaplı ismi eski CHP ve DSP lideri eski Başbakan Bülent Ecevit, Çankaya'daki Oran Mahallesi'nde ikamet etti.

Ecevit çifti, son yıllarını buradaki bir apartmanın giriş katında geçirdi. Komşuları, "Evlerinin önüne bahçeye sokak kedileri ve köpekleri için mama kabı ve mama koyarlardı, bazen de onları sevmek için evlerinin önüne çıkarlardı" ifadeleriyle anıyor.

Bu evi günümüzde Rahşan Ecevit'in kız kardeşi Asude Aral'ın kullandığı öğrenildi.

1980 ve 90'lı yılların önemli aktörlerinden biri olan ANAP'lı eski Başbakan Mesut Yılmaz, ikamet ettiği Nenehatun Caddesi'ne hareketlilik getirmişti.

Seçim dönemleri ve koalisyon arayışları sırasında Yılmaz'ın evi medya ve objektiflerin ilgi odağıydı. 2002 seçimleri ile barajın altında kalan ve ANAP'ı bırakan Yılmaz'ın İstanbul'a taşınmasıyla birlikte caddedeki siyasi trafik azaldı. Bugün Yılmaz'ın ikamet ettiği ev yıkılırken yerine iş merkezi yapılmış durumda.

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan köşkü şu an DP tarafından kullanılıyor.

Eski Başbakan Tansu Çiller döneminde 'Demokrasi Evi'ne dönüştürülen binanın arazisi, Bayar tarafından Çankaya'ya çıkarken 'atları dinlendirmek amacıyla' satın alınmış. Daha sonra bu araziye Celal Bayar'ın eşi Raşide Bayar'ın isteği üzerine köşk yapılmış. Köşkün müdavimleri arasında Atatürk'ün olduğu belirtiliyor.

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 1923'de bir bağ evi olarak satın aldığı, 1973'te vefatına kadar ikamet ettiği Pembe Köşk, bugün artık müze.

Atatürk'ün başkanlığını yaptığı toplantılar ve Ankara başkent olduktan sonra birçok ilk burada gerçekleşti. Pembe Köşk, 1983 yılında İnönü Vakfı'na devredildi ve yaşayan müze-ev olarak varlığını sürdürüyor. 23 Nisan ve 29 Ekim tarihlerinde birer ay vatandaşların ziyaretine açık kalıyor.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 2002'de Çankaya Köşkü'nden ayrıldıktan sonra eşi Nazmiye Demirel ile birlikte Kavaklıdere semtinde Güniz Sokak'taki evinde yaşadı.

Cumhuriyet tarihine 'Çoban Sülü' ve 'Baba' lakapları ile damga vuran Demirel, 1980 darbesi sonrası getirilen siyasi yasak kaldırılana kadar 'bir bilen' olarak siyasi mesajlarını bu adreste verdi. Evin müzeye dönüştürülme çalışmaları sürerken eski komşuları Demirel çiftini, bahçede besledikleri tavuklarla ve bitmek bilmez siyasi trafikle hatırlıyor.

Muhammed Kurtar