Baba kız tartışması cinayetle bitti

48 yaşındaki Mustafa Emre K. şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden bir süre önce boşanmıştı. Boşanma sonrası Cansel Dilara K. ve 9 yaşındaki kardeşinin velayeti annelerine verildi. İddiaya göre baba alkol bağımlısıydı.

Önceki akşam çocuklarını görmek için alkollü şekilde Cansel K'nın annesi ve kardeşiyle birlikte yaşadığı Ümraniye Tantavi Mahallesi'ndeki evlerine geldi. Ancak görüşme sırasında tartışma yaşandı.

İddiaya göre tartışma sırasında baba, kızına küfür edip saldırdı. Kızı Cansel K. da eline bıçak alarak, babasını doğru salladı. Baba Emre K. omuzuna aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cansel K. gözaltına alındı. Babanın cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince gözaltına alınan Cansel K. emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Babam eve alkollü bir şekilde geldi. Bana küfürler etti saldırmaya aşladı, tartışma yaşadık.

Bende küfür etmemesini söyledim ama küfür etmeye devam ederek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için elime aldığım bıçağı ona doğru salladım. Onu öldürmek ya da yaralamak istemedim.

Kendimi korumak amacıyla bıçağı rastgele salladım" dediği öne sürüldü. Olay sırasında evde bulunan annesi de benzer bir ifade verdi.

Yunus Emre KAVAK