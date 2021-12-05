Erkan Mumcu: Seviyesiz bir itibar suikastı!

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Erkan Mumcu geçtiğimiz aylarda 34 yıllık eşi Işın Mumcu'dan anlaşmalı olarak boşanmıştı. Mumcu'nun boşanması sonrası çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sabah gazetesinden Sonat Bahar yazısında Erkan Mumcu'nun yıllar öncesine dayanan bir ilişkisi olduğunu ve bu ilişkisinden bir çocuğunun olduğunu iddia etti. Bahar, ayrıca yazıda Mumcu'nun ilişkisi olduğu kadanın evli ve gazeteci bir kadın olduğunu söyledi.

Odatv'ye konuşan Erkan Mumcu'nun iddialara yanıtı şöyle:

"Seviyesiz bir itibar suikastı. Bir nedeni varsa ancak zamanla öğrenebiliriz. Hiç kimsenin buna hakkı yok. Muhatap olmayacağım. Çünkü iyi niyetli olmadığı çok açık."