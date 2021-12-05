Veresiye vermeyen bakkala silah doğrulttu

Kağıthane'nin Şirintepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, Hüseyin G.'nin çalıştığı bakkala giren iki kişi kasiyere doğru yaklaşarak sohbet etmeye başladı.

Şüpheli iki şahıs kasiyer Hüseyin G.'den veresiye olarak alkol almak istedi. Kasiyer Hüseyin G. ise kabul etmeyince şüpheli şahıslarla kasiyer arasında tartışma çıktı.

Veresiyle vermedi, silah doğrulttu

Kasiyerle tartışan şüphelilerden bir tanesi, tezgahtaki ürünü eline alıp kasiyerin kafasına fırlattı.

Yanında getirdiği tabancayı çıkartarak tehdit edip hakaretler de savuran şahsı, arkadaşı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra tabancayı beline takan şahıs marketten çıktı.

Yaşanan olay üzerine olaya şahit olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İncelemeler sonucunda şahısların emniyette çok sayıda kayıtları bulunan Talha Y. ve Serkan Ö. olduğunu tespit etti.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Serkan Ö. ve Talha Y., silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.