Hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi öldü
Burdur'un Bucak ilçesinde hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Aralık 2021 10:12
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç, Burdur-Antalya kara yolu Uğurlu köyünde 15 AB 129 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza yerinde önlem alan jandarma trafik ekipleri, incelemelerini sürdürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız