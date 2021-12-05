TBMM 12 gün boyunca bütçeyi görüşecek
TBMM 12 gün boyunca bütçeyi görüşecek
Yargıtay'dan emsal karar: Titreyen otomobil misliyle değişecek
Yargıtay'dan emsal karar: Titreyen otomobil misliyle değişecek
Savunma sanayii için özel başkanlık
Savunma sanayii için özel başkanlık
KDK'dan İETT'ye 'otobüs ücreti' konusunda tavsiye kararı
KDK'dan İETT'ye 'otobüs ücreti' konusunda tavsiye kararı
Belediyeden öğrenci evlerine doğalgaz faturası desteği
Belediyeden öğrenci evlerine doğalgaz faturası desteği
Bütün maaşlar artabilir! Asgari ücret ile birlikte bütün gözler o kararda
Bütün maaşlar artabilir! Asgari ücret ile birlikte bütün gözler o kararda
Eski kaymakam mahrem abi çıktı
Eski kaymakam mahrem abi çıktı
Oto yedek parçada stokçu krizi! İkinci el parça lüks oldu
Oto yedek parçada stokçu krizi! İkinci el parça lüks oldu
Erdoğan 'asgari ücret'te nabız tuttu: İşte öne çıkan rakam
Erdoğan 'asgari ücret'te nabız tuttu: İşte öne çıkan rakam
Bütün boyutlarıyla doktorlara getirilen yeni mali haklar ve sonuçları
Bütün boyutlarıyla doktorlara getirilen yeni mali haklar ve sonuçları
Yoğun trafik, otomobillerin erken yıpranmasına yol açıyor
Yoğun trafik, otomobillerin erken yıpranmasına yol açıyor
Valilik, CHP Mersin mitingine katılanların sayısını açıkladı
Valilik, CHP Mersin mitingine katılanların sayısını açıkladı
Bu radardan kaçış yok
Bu radardan kaçış yok
Semih Durmuş: Bir kesime zam verilirken, geri kalanlar yok sayılıyor
Semih Durmuş: Bir kesime zam verilirken, geri kalanlar yok sayılıyor
MEB'den kadın sınıf öğretmenlerine duyuru
MEB'den kadın sınıf öğretmenlerine duyuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı
'Herkesi tatmin edecek güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır'
'Herkesi tatmin edecek güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Yargıtay'dan emsal olacak nafaka kararı
Yargıtay'dan emsal olacak nafaka kararı
Özhaseki: Asgari ücretlerin nasıl arttığını herkes yakında görecek
Özhaseki: Asgari ücretlerin nasıl arttığını herkes yakında görecek
Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Erdoğan: Haşhaşilere kaptıracak tek bir evladımız yoktur
Erdoğan: Haşhaşilere kaptıracak tek bir evladımız yoktur
Kamu binalarında tasarruf planlaması dönemi
Kamu binalarında tasarruf planlaması dönemi
Ateş Kara: 'Omicron'da ilk verilere göre klinik tablo ağır değil
Ateş Kara: 'Omicron'da ilk verilere göre klinik tablo ağır değil
Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Devlet kurumlarına randevusuz giremezsin!
Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Devlet kurumlarına randevusuz giremezsin!
Şura'da önerisi kabul edilen liseliden yeni talep
Şura'da önerisi kabul edilen liseliden yeni talep
Halı sahada kalp krizinden hayatını kaybettiği an kamerada
Halı sahada kalp krizinden hayatını kaybettiği an kamerada
Ankara - Sivas hızlı tren hattı ne durumda?
Ankara - Sivas hızlı tren hattı ne durumda?
Bakan Özer: Bu dert son bulacak!
Bakan Özer: Bu dert son bulacak!
Zorunlu Trafik Sigortası'nın iskonto oranı düşürüldü
Zorunlu Trafik Sigortası'nın iskonto oranı düşürüldü
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay'dan emsal karar: Titreyen otomobil misliyle değişecek

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, milyonlarca araç sahibine müjde niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, arabadaki titreme sorununa ilişkin ayıp yetkili servis tarafından giderilemediği için arabanın misli ile değişmesi gerektiğine hükmetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Aralık 2021 10:40
Yazdır
Yargıtay'dan emsal karar: Titreyen otomobil misliyle değişecek

İ.D., ikinci el olarak aldığı 2012 model aracının titreme sorununu yetkili serviste çözemeyince soluğu Tüketici Mahkemesi'nde aldı. Hem ithalatçı firma hem de aracı satın aldığı kişiden şikayetçi olan davacı İ.D., aracın beş yıl süre ile garantisi bulunduğunu, aracı aldığından bu yana beş defa servise gittiğini, araçta birden çok sorun bulunduğunu, aracın seyir halinde iken 1500-2000 devir arasında aşırı şekilde titreme yaptığını dile getirdi. Aracın sarsıldığını ve yoğun şekilde duman çıkardığını, beş defa servise gitmesine rağmen arızaların devam ettiğini, seçimlik hakları kullanmak üzere davalılara noter kanalıyla ihtarda bulunmasına rağmen sonuç alamadığını ileri sürdü. Davacı, aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine, mümkün olmadığı takdirde ödemenin yapıldığı tarihten itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte bedelinin iadesine karar verilmesini talep etti. Davalı ithalatçı firma, davanın reddini istedi. Mahkeme, araçtan yaklaşık 5 yıl faydalanıldığına, gizli ayıbın tamiri mümkün aktarma organlarından kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Araçtaki değer kaybının araç bedeline oranı dikkate alındığında; aracın ayıpsız misli ile değişimi ya da bedel iadesinin iyi niyet kurallarına aykırı ve satıcı aleyhine orantısızlığa sebep olacağı gerekçesiyle, davanın bedel indirimi talebi yönünden kabulü ile 3 bin 295 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verdi. Karara karşı, taraflarca istinaf başvurusunda bulunuldu.

Bölge Adliye Mahkemesi, dava konusu otomobilin ayıplı mal ve ayıbın da gizli ayıp niteliğinde olduğu, ancak bu ayıbın otomobilin kullanımını etkiler nitelikte olmadığına hükmetti. Kararda basit bir onarımla giderilebileceği ve aracın esaslı unsurlarında ayıp bulunmadığı, ancak fatura değeri 55 bin 318 TL olan araçta mevcut ayıbın ikinci el satışlarda alıcılar nezdinde şüphe ve tereddütlere yol açacağı ve emsallerine göre otomobilde 3 bin 295 TL değer kaybı oluşacağı hatırlatıldı. Tespit edilen ayıp nedeniyle aracın ayıpsız misli ile değişimine ya da araç bedelinin iadesine hükmedilmesinin iyi niyet kuralları karşısında taraflar arasındaki menfaatler dengesini ihlal edeceği ve hakkaniyet ilkesine aykırı olacağı gerekçesiyle, tarafların istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildi.

Kararı her iki taraf da temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay, titreyen aracın misliyle değiştirilmesi gerektiğine hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Dosyanın incelenmesinde dava konusu aracın davacı tarafından 06.06.2016 tarihinde ikinci el olarak satın alındığı, satın alındıktan sonra beş defa titreme şikayeti ile servise götürüldüğü, servisçe yapılan işlemlere rağmen arızanın halen giderilemediği ve devam etmekte olduğu ortadadır. Bilirkişi eşliğinde yapılan test sürüşünde 1500-2000 d/d aralığında 60-100 km /h hız aralığında titreme yaptığının tespit edildiği, test sürücü sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda; araçtaki titremenin üretimden kaynaklı olup aracın aktarma organları dolayısıyla meydana geldiği anlaşılmıştır. Somut olayda dava konusu araçta, imalattan kaynaklı gizli ayıbın var olduğu, esasen derece mahkemelerinin de kabulündedir. Ne var ki, araçtaki bu ayıbın yetkili servis tarafından yapılan tüm tamir işlemlerine rağmen giderilemediği, bu nedenle duyduğu güvenin sarsılması nedeniyle araçtan beklediği yararı sağlayamayan davacının seçimlik hakkını kullanmış olduğu da dikkate alındığında, aracın misli ile değişim koşulları oluşmuştur. Buna göre, ilk derece mahkemesince; davacının, aracın misli ile değişim talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. İlk derece mahkemesi kararının, yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmasına karar verilmiş olduğundan, işbu karara karşı davacı tarafından yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin bölge adliye mahkemesi kararının da kaldırılmasına karar verilmiştir."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
#yargıtay# otomobil
KDK'dan İETT'ye 'otobüs ücreti' konusunda tavsiye kararı
KDK'dan İETT'ye 'otobüs ücreti' konusunda tavsiye kararı
KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti
KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti
Cinsel içerikli fotoğraf davasında beraat
Cinsel içerikli fotoğraf davasında beraat
Yargıtay'dan emsal olacak nafaka kararı
Yargıtay'dan emsal olacak nafaka kararı
İstinaf, FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' davasını onadı
İstinaf, FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' davasını onadı
İş yerinde 'Pantolon ve çamaşır' şakası kötü sonla bitti!
İş yerinde 'Pantolon ve çamaşır' şakası kötü sonla bitti!

Bu Habere Tepkiniz

MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı

MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı

2021 yılında alan değişikliği yapılacak ise bunun 2022 yarıyıl tatili mazeret tayinleri öncesinde yapılması gerekmektedir.
KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti

KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti

Kamu Denetçiliği Kurumu, usulüne uygun olarak yapılan bir başvuruda, 2021/22 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı için uygulanan yazılı sınav sonrasında açıklanan puana itiraz eden adayın başvurusu için bilirkişi görevlendirdi. Bilirkişi 54 olarak açıklanan sınav puanının 64 olması gerektiğini belirtti.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memurun SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sürelerine hangi hallerde ikramiye ödenir?

Memurun SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sürelerine hangi hallerde ikramiye ödenir?

Memurların, memurluk dışındaki çalışmalarına hangi şartlar dahilinde emekli ikramiyesi ödenir?
Köy minibüsünde kaza geçiren ve sakat kalan öğretmen tazminat talebinde bulunabilir mi?

Köy minibüsünde kaza geçiren ve sakat kalan öğretmen tazminat talebinde bulunabilir mi?

Danıştay İDDK, İlköğretim Okulu öğretmeni iken, geçici olarak görevlendirildiği Köy İlköğretim Okulundan evine döndüğü sırada bindiği köy minibüsünün karıştığı kaza nedeniyle yaralanıp vücut fonksiyonlarının % 97'sini kaybeden öğretmenin tazminat talebini hukuka uygun buldu.
Ocak'ta 3 binden fazla engelli memur ataması yapılacak

Ocak'ta 3 binden fazla engelli memur ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak yapacaklarını bildirdi.
PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı

PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı

Anayasa Mahkemesi 2015 yılında toplu mezarların usulüne uygun olarak açılması talepli gösteriye katıldıkları için Uyarı cezası alan 4 öğretmenle ilgili kararını verdi.
12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır

12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır

Yaşanan acı tecrübeler, ayak üstü kanuni düzenlemelerin çok büyük sorunlara yol açtığını göstermiştir. Ayrıca bu tür düzenlemelerde dahli olanların sonradan ortalıkta olmadığı ve geride çok büyük bir enkaz bıraktığı da acı bir gerçektir.
Milli Eğitim Şurası'ndaki 128 maddelik tavsiye kararlarının tamamı

Milli Eğitim Şurası'ndaki 128 maddelik tavsiye kararlarının tamamı

Milli Eğitim Şurasında alınan 128 maddelik tavsiye kararlarını yayımlıyoruz.
Sağlık çalışanlarına iyileştirme bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi

Sağlık çalışanlarına iyileştirme bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi

Elitaş: Kanun teklifinin görüşmeleri, paydaşlarla da istişare edilerek konuyu etraflıca ele almak için 2022 yılı bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi
4 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu?

4 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu?

Lise mezunu hemşire ile 4 yıllık üniversite mezunu hemşirenin maaşı ne kadar değişir?
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2021.
Teşkilat 25. Bölüm 2. Fragmanı

Teşkilat 25. Bölüm 2. Fragmanı

Teşkilat 25.Bölümde neler olcak? İlginç ayrıntıların olduğu Teşkilat 25.Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Teşkilat dizisinin yeni bölümü 5 Aralık Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
İlyas Salman o trajik olayı ilk kez açıkladı!

İlyas Salman o trajik olayı ilk kez açıkladı!

İlyas Salman ilk kez açıkladı!