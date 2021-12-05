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Türkiye'de 'yeşil otomobil' satışları artmaya devam ediyor

Türkiye'de bu yılın 11 ayında elektrikli otomobil satışları 2 bin 415 ve hibrit otomobil satışları da 45 bin 190 adetle geçen yılın toplam satışlarının üzerinde gerçekleşirken, "yeşil otomobillerin" Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük olmasına karşın ilerleyen dönemlerde dünyadaki gelişmelerle birlikte yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Aralık 2021 11:03
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Türkiye'de 'yeşil otomobil' satışları artmaya devam ediyor

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) edindiği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 675 bin 107 seviyesinde kaydedildi.

Otomobil satışları ise yüzde 2,1 azalarak 518 bin 294 oldu. Hafif ticari araç satışları da yüzde 12,7 artarak 156 bin 813'e ulaştı.

Kasım sonu itibarıyla otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretimi tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarının gerilemesi dikkati çekti. Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları da son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti.

Türkiye otomobil pazarında, ocak-kasım döneminde benzinli otomobiller 342 bin 438 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. Dizel otomobil satışları ise 104 bin 217 ile ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları bu dönemde 45 bin 190'a ulaşırken, oto gazlı otomobil satışları 24 bin 34 ve elektrikli otomobil satışı da 2 bin 415 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın kasım sonu itibarıyla 272 bin 31 benzinli, 214 bin 72 dizel, 22 bin 344 oto gazlı, 20 bin 373 hibrit ve 568 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı.

- Hibrit satışları yüzde 121,8, elektrikli satışları yüzde 325,2 arttı

Benzinli otomobil satışları kasım sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 7,6 artarken, dizel otomobil satışları yüzde 51,3 geriledi. Hibrit otomobil satışları yüzde 121,8 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 325,2 artış gösterdi.

Kasım sonu itibarıyla elektrikli ve hibrit otomobil satışları, geçen yılın toplam satışlarının üzerinde gerçekleşti. Geçen yılın sonunda elektrikli otomobil satışları 844, hibrit motorlu otomobiller satışı da 22 bin 272 seviyesindeydi.

- Hibrit ve elektrikli otomobillerin satışlardaki payı arttı

Geçen yılın ocak-kasım döneminde yüzde 40,4 olan dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay, 2021'in aynı döneminde yüzde 20,1'e geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobillerin payı yüzde 51,4'ten yüzde 66,1'e ve oto gazlı otomobillerin payı da yüzde 4,2'den yüzde 4,6'ya yükseldi.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,1'den yüzde 0,5'e ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 3,8'den yüzde 8,7'ye çıktı.

Ocak-kasım dönemi verileri, satışlardaki artış trendinin sürmesine karşın dünyada da henüz yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna işaret etti.

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- 250 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacak

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın hazırlandığını duyurduğu elektrikli araç şarj üniteleri ve istasyonları hakkındaki iki standardın detayları da belli oldu. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan "Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları-Kurulum ve Güvenlik Gerekleri Standardı"nda, şarj üniteleri ve istasyonların kurulumu için elektriksel gerekler, ünitelerin yerleştirilecekleri yerlerle ilgili konum, şarj yönteminin seçimi, ünitelerin montajı ile ilgili tavsiyeler ve işaretleme gerekleri yer alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TOGG projesi planlanan takvim doğrultusunda ilerlerken, Bakanlık da gerekli altyapı hazırlıklarını yapıyor.

TOGG, üretim bandından indiğinde, şarj altyapısının Türkiye genelinde elektrikli araç kullanımını destekler seviyede olması için de çalışmalar devam ediyor. 2030 yılına kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor. Artan elektrikli araç kullanımına paralel olarak 250 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor. Böylece gelecek yıllarda elektrikli araçlarla birlikte şarj altyapısının da çok hızlı şekilde büyümesi bekleniyor.

Bu kapsamda şarj ekosistemini kısa zamanda istenilen seviyeye ulaştırmak amacıyla teknik standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli başlıklarda atılacak adımlar hayata geçirilmeye başlandı.

Ayrıca, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) verilerine göre, Türkiye'de 2011'de 4 ilde 15 şarj ünitesi bulunurken, 2021 yılında 81 ilin tamamında 4 bin 500 sokete kadar ulaşan şarj ünitesi sayısına gelindi.

2020 ve 2021'in ocak-kasım döneminde, motor tipine göre otomobil satış adetleri, payları ve değişimleri şöyle;

MOTOR TİPİOcak-Kasım 2020Adet PayOcak-Kasım 2021Adet PayDeğişim
Benzin272.03151,4%342.43866,1%25,9%
Dizel214.07240,4%104.21720,1%-51,3%
Oto gaz22.3444,2%24.0344,6%7,6%
Hibrit20.3733,8%45.1908,7%121,8%
Elektrik5680,1%2.4150,5%325,2%
Toplam529.388100,00%518.294100,00%-2,1%
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#Elektrikli Otomobil# hibrit otomobil
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