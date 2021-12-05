Çalışan sayısında 2023 hedefine ulaşıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getirip, nitelikli insan kaynağı için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

Faaliyetine 2006'da başlayan MYK, 15 yılda ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle birçok sektör ve meslekte ulusal meslek standardı ile ulusal yeterlilik belirledi.

Bu doğrultuda, Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücünde 2023 yılı için hedefi 1 milyon olarak belirleyen Kurum, bu sayının 2020 yılında aşılması üzerine 2023 yılı için yeni hedefini 2 milyon belgeli çalışan olarak güncelledi.

MYK Belgeli nitelikli iş gücünün yüzde 92'si istihdamda

Kurum, bu ay itibarıyla 1 milyon 736 bini "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" statüdeki işlerde olmak üzere 2 milyon çalışanın mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanmasıyla, 2023 hedefine 2021 bitmeden ulaşmayı başardı.

İş piyasasının da belgeli iş gücüne talep göstermesiyle Mesleki Yeterlilik Belgeli nitelikli iş gücünün yüzde 92'si istihdamda yer alıyor.

Nitelikli iş gücünü uluslararası rekabette en önemli avantajlardan biri olarak gören Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, nitelikli iş gücü sayısını daha da artırmayı hedefliyor. Bakanlık, ilerleyen süreçte yeni meslekleri de belge kapsamına dahil etmeyi planlıyor.

İnşaat sektöründe belgeli çalışan 600 bini geçti

Bakanlık, iş kazaları ve meslek hastalığı riski yüksek olan "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" statüdeki mesleklere önem vererek, iş kazalarında en riskli grupta olan inşaat sektörüne kadar 61 ulusal meslek standardı ve 43 ulusal yeterlilik belirledi.

Bu çalışmalar neticesinde inşaat sektöründe bugüne kadar 600 binden fazla çalışan Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı.

İnşaat ve maden sektörlerindekiler başta olmak üzere "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" statüdeki mesleklere belge zorunluluğu getirilmesiyle bu mesleklerde iş kazaları yüzde 25 oranında azaldı.