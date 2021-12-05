Ecel hastane bahçesindeki bankta yakaladı

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Devlet Hastanesi acil girişin bahçesinde bulunan bankta bir şahsın hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar hemen hastane görevlilerine haber verdi. Sağlık görevlileri bankta bulunan adamın hayatını kaybettiğini tespit ederek, polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatıp önlem aldı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından erkek şahsın cansız bedeni sedye ile hastane morguna kaldırıldı. Bimekan şahıslardan olduğu iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.