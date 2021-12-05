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'Kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri, kadınların ismini ve fırsat bulduklarında kendini istismar etmenin peşindeyken biz hiçbir zaman ayrım yapmadan kadınlarımızı gerçek anlamda haklarına, özgürlüklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde başta kadına yönelik şiddet olmak üzere kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Aralık 2021 13:06
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'Kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye devam edeceğiz'

Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Türkiye'nin İstiklal Harbi'nde destan yazan kadınlara seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce verdiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kadınlarımızın bu imkana Avrupa'daki hemcinslerin çok daha evvel kavuşması milletimizin kadınlara bakışını yansıtan önemli bir göstergedir. Üstelik bunun bir zorlama veya icbar yoluyla değil de siyasetin kendi olağan mecrası içinde gerçekleşmesini son derece anlamlı buluyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bu vizyonun maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam ettirilmediğini görüyoruz. Ekonomiden eğitime kadar her alanda Gazi'nin emanetine ihanet edenler, kadınlarla ilgili atılan adımları da sabote ettiler. Kılık kıyafetine göre kadınlarımızı ayıranlar, seçilme hakkı başta olmak üzere kadınlarımızın anayasal haklarını kullanmalarını engellediler. Lafa gelince demokrasiyi, eşitliği kimseye bırakmayanlar, kamusal alanda olduğu gibi siyasette de kadınlarımızın varlığına tahammül edemedi. Gazi'nin vefatından sonra yaklaşık 60 yıl boyunca kadınlarımızın parlamentodaki temsil oranları hiçbir zaman yüzde 4'ü aşmamıştır. Ülkemize, milletimize ve kadınlarımızın Kurtuluş Savaşı'nda verdiği şanlı mücadeleye asla yakışmayan bu vahim tablo ancak 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle değişmiştir."

Erdoğan, 2002 Genel Seçimleri'nde kadın milletvekili sayısı 24, kadın temsil oranı yüzde 4,4 iken 2007'de bu sayının 50'ye, temsil oranının da yüzde 9,1'e yükseldiğini kaydederek, "12 Haziran 2011 Genel Seçimleri'nde aynı sayı 79'a çıkmış, oran da yüzde 14,4'ü bulmuştur. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde kadın milletvekili sayısı 98 iken parlamentodaki kadın temsil oranı ise yüzde 17,82'ye ulaşmıştır. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan son seçimlerde ise parlamentodaki 600 milletvekilinden 104'ünü kadın milletvekilleri oluşturmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şöyle tamamladı:

"Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır. Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılım mücadelesinde elde ettikleri kazanımlarının çoğunun altında AK Parti'nin imzası vardır. Kadın hakları konusunda yaptığımız çalışmaları teker teker saymaya kalksak saatlerce bitiremeyiz. Birileri, kadınların ismini ve fırsat bulduklarında kendini istismar etmenin peşindeyken biz hiçbir zaman ayrım yapmadan kadınlarımızı gerçek anlamda haklarına, özgürlüklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde başta kadına yönelik şiddet olmak üzere kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak hak ve adalet mücadelesinde kadınlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığımızı, kadınlarımızın siyaseti etkin ve yaygın katılımını temin için yaptığı çalışmalar sebebiyle tebrik ediyorum. Bu düşüncelerle Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümünü tekrar kutluyor, tüm kadınlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."

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#Cumhurbaşkanı# Recep Tayyip Erdoğan# Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı#
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