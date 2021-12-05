Sayıştay'dan Beyoğlu Belediyesi'ne 2.6 milyonluk uyarı

Beyoğlu Belediyesi'nde Sayıştay müfettişlerinin 2020 yılına ilişkin yaptığı denetimde iki bulgu ön plana çıktı. Sayıştay, mevzuat gereği Veremle Savaş Derneği'ne aktırılması gereken eğlence vergisi payı ile ilgili dikkat çekici bir tespitte bulundu.

Rapor, Beyoğlu Belediyesi tarafından tahsil edilen eğlence vergileri üzerinden hesaplanan yüzde 10 oranındaki 2 milyon 685 bin 515 TL tutarının Veremle Savaş Derneği'ne aktarılmadığını ortaya çıkardı. Beyoğlu Belediyesi, Verem Savaş Derneği'ne ayrılan payların, İller Bankası payından kesilerek aktarıldığını bildirdi. Ancak Sayıştay denetçileri, derneğe yapılan aktarmaya ilişkin bir bilgi veya belge sunulmadığını açıkladı.

PERSONEL, YAZ KAMPINDAN ÜCRETSİZ YARARLANAMAZ

Sayıştay, belediyenin Kefken Çevre Yaz Kampı'ndan öğrenci ve gençlerin dışında belediye ve diğer kamu idare personeli ile ilçe sınırları içinde ikamet eden vatandaşların da ücretsiz yararlandığını tespit etti.

Belediye bundan sonra "Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ"e uygun hareket edileceğini bildirdi. Sayıştay da söz konusu sosyal tesiste sunulan hizmetler için ilgili tebliğde belirtilen şekilde ücretlendirme yapılması gerektiğini vurguladı.

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