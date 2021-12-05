Batırel'den dolar formülü: 50 milyar dolarlık bir fon hesapları bozar!

2017 yılında doların piyasadaki yükselişinin önlemesi konusunda, "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisinde bulunan Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, ekonominin içinde bulunduğu tabloya dair yeni bir değerlendirme yaptı.

DOLARIN NASIL DÜŞECEĞİNE DAİR YENİ YAZI KALEME ALDI



Batırel, "En büyük koz" başlıklı yazısında döviz kurlarının sürekli yükseldiğini belirterek "Morallerle birlikte dengeler de bozuluyor. Peki, bu tablo nasıl düzelecek?" diye sordu.

"50 MİLYAR DOLARLIK FON BÜTÜN HESAPLARI BOZAR"



Batırel yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Katarve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretlerine atıfta bulunarak, "Bu ülkelerden sağlanacak 50 milyar dolarlık bir fon bütün hesapları bozar. Çil yavrusu gibi dağılırlar." ifadesini kullandı.

"TÜRK BANKALARININ, LONDRA PİYASASINA TL AKIŞINI KESMELERİ LAZIM"



Batırel yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankasının piyasalara 1 milyar dolarlık doğrudan müdahalesiyle gevşeyen piyasa, Londra piyasasının desteğiyle yeniden atağa kalktı. Bir defa Türk bankalarının Londra piyasasına TL akışını kesmeleri lazım. Böylece düşük faizle TL borçlanıp döviz almaları kesinlikle engellenmeli.

Cumhurbaşkanının faizleri sürekli düşük tutacağız sözünden sonra büyük bir kur savaşı başladı. Amaç, Türk lirasını eriterek uygulanan faiz politikasının sonuç vermediğini göstererek Erdoğan'ı halkın gözünde küçük düşürmek."

"ÇİL YAVRUSU GİBİ DAĞILIRLAR"



"Hükümet piyasaları çok yakından izliyor. Kimin ne yaptığını biliyor" diyen Necmettin Batırel, yazısını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı 6-7 Aralık'ta Katar'ı, şubat başında da BAE'yi ziyaret edecek. Bu ülkelerden sağlanacak, 50 milyar dolarlık bir fon bütün hesapları bozar. Çil yavrusu gibi dağılırlar. Erdoğan usta bir satranç oyuncusu gibi her zaman 4-5 hamle sonrasını düşünerek karar alır. Bugüne kadar kendine güvenenleri hiç yanıltmadı. Hep doğruları yaptı. En zor gününde vatandaşının yanında yer aldı. Üç kuruşluk kur hareketine pabuç mu bırakacak? Hiç şüpheniz olmasın. Eğer faiz konusunda gemileri yakmışsa elinde çok önemli bir koz vardır. Merak etmeyin yakında açıklanır."