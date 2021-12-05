Savunma Sanayii Başkanı'ndan S-400 ve F-35 açıklaması

Antalya'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Naki Polat, basın mensuplarıyla buluştu. Prof. Dr. Demir, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayine ilişkin birçok konuda soruları cevapladı. Savunma ve havacılık sektörü ihracatının kasım ayı itibarıyla yüzde 41 artışla 2,8 milyar dolara ulaştığını, yıl sonunda 3 milyar doları aşmayı beklediklerini belirten Prof. Dr. Demir, 170 ülkeye 122 çeşit ürün ihraç edildiğini ve katma değeri en yüksek ürünler olduğunu anlattı.

S-400 PARÇALARININ TÜRKİYE'DE ÜRETİMİ

Rusya'dan S-400 ikinci sevkiyatıyla ilgili soruyu yanıtlayan Prof. Demir "S-400 konusunda iki sistem için masaya oturuldu, anlaşmanın tüm parametreleri iki sistem içindi, birinci sistem oradan tedarik, ikinci sistem belirli alanlarda iş birliğini öneriyor. Bu iş birliği konularında adımlar atıldı, detayları çalışılıyor. Bu konuda somut gelişmeler oldu" dedi.

Rusya askeri ihracat şirketi genel direktörünün S-400'ün bazı parçalarının Türkiye'deki üretimiyle ilgili sürece yönelik açıklamalarına ilişkin soru üzerine Prof. Demir "İkinci sistemin ana unsurlarından birisi buydu. Oldukça detaylı bir aşama. Ama takdir ederseniz ki bu tür stratejik sistemler ve kabiliyetlerle ilgili her ülke kendisiyle ilgili gizliliği korumak ister. Türkiye olarak da burada daha ketum olmak gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah sistemler üretildiği, meydana çıktığında bunları daha net açıklama pozisyonunda oluruz, ama bu aşamada bir açıklama yapmamayı yeğliyoruz" diye konuştu.