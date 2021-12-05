Göl manzaralı Kayak Merkezi sezonu açmaya hazırlanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

Ergan Dağı'nda 9 yıl önce hizmete açılan ve her yıl yurt içi ile yurt dışından çok sayıda kayakseveri ağırlayan merkez, ziyaretçilerine göl ve çam ormanları manzarası eşliğinde kayak imkanı sunuyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta ve havalimanına 13 dakika mesafede bulunan merkez, ulaşım kolaylığıyla da dikkati çekiyor.

Uzunlukları 1363 ile 2 bin 500 metre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 4 pistiyle ziyaretçilerini ağırlayan kayak merkezinin yan pistlerle toplam uzunluğu yaklaşık 17 kilometreyi buluyor.

Munzur Dağları'nın eteklerinde bulunan 2 bin 970 metre yüksekliğindeki merkezde, saatte 750 kişi taşıma kapasiteli 8 kişilik modern gondol ve 1500 kişi kapasiteli 4 kişilik bubble telesiyej sistemi bulunuyor.

Göl manzarasında kayak yapılabiliyor

Ziyaretçilerine Türkiye'nin tek göl manzarasına sahip Ardıçlı Gölü kenarında tatil fırsatı tanıyan kayak merkezinde turistlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal tesisler de yer alıyor.

Işıklandırma sistemiyle kayakseverlere gece kayağı yapma fırsatı da sunulan merkezde, teleferik bakımı ve pist düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Merkeze, yamaç paraşütü, base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) gibi çeşitli etkinlikler için ekstrem sporcuları da ilgi gösteriyor.

İşletmesi İl Özel İdaresinde bulunan kayak merkezinde, yeterli kar yağışının ardından suni karlamayla da pistler doldurulacak ve sezona başlanacak.

Kayak merkezinin işletme şefi Fikret Özer, AA muhabirine, Ergan'a gelen ziyaretçilerin her yıl arttığını söyledi.

Merkezdeki tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Özer, şöyle konuştu:

"Buraya gelen bir daha gelmek istiyor. Uluslararası birçok tesiste bulunmayan teknik imkanlara sahibiz. Bir dahaki yıl ise otelimizin temelini atacağız. Eksiğimiz oteldi, onu da seneye hizmete sokacağız. Ergan Dağı'nın en kısa sürede marka kayak tesisleri arasında yer alacağından kuşkumuz yok."

"Tüm mekanik cihazların bakımı eksiksiz yapıldı"

Merkez tesislerinin teknik sorumlusu Recai Oktay ise sezona başlamak için yeterli kar yağışını beklediklerini ifade etti.

Yaptıkları hazırlıkları aktaran Oktay, "Elektrik, elektronik, otomasyon ve mekanik bütün bakımlar, gondol, T bar, teleferik, kızak pisti ve yürüme bandı olmak üzere tamamının bakımı eksiksiz yapıldı. Artık kayakseverlerimizi buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Milli Takım Teknik Direktörü Yılmaz Ünal da bakımı yapılan tesisleri görmek için Ergan Dağı'na geldiklerini anlattı.

Ergan'ın pist uzunluğu ve doğasıyla dünyanın önemli kayak merkezleri arasında bulunduğuna dikkati çeken Ünal, "2013 yılında ilk defa ülkemizde uluslararası dağ kayağı yarışmalarını Ergan Dağı'nda yaptık. Ardından 2017'de dünya kupasını yine burada yaptık. Coğrafi yapısı, kar örtüsünün kalitesi ve uzun süre kalması Ergan Dağı'nın kış sporları açısından büyük potansiyele sahip olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ünal, federasyon ve kulüp olarak 2022 yılı içerisinde de Ergan'da bazı faaliyetlerde bulanacaklarını kaydetti.