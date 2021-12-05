'Medeniyetler beşiği' Ani kar yağışıyla ayrı güzelliğe büründü

Soylu: Uyuşturucu satıcısına kimse benden aman dilemesin
Soylu: Uyuşturucu satıcısına kimse benden aman dilemesin
TBB'de Metin Feyzioğlu dönemi bitti: Yeni başkan belli oldu
TBB'de Metin Feyzioğlu dönemi bitti: Yeni başkan belli oldu
Akbaşoğlu: 15 Aralık'a kadar asgari ücret netleşecek
Akbaşoğlu: 15 Aralık'a kadar asgari ücret netleşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un sahibini bulması lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un sahibini bulması lazım
'1 kişi uyuşturucudan ölmesin, bütün kötü sözlerine talibim'
'1 kişi uyuşturucudan ölmesin, bütün kötü sözlerine talibim'
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz
İllere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı
İllere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı
Nurten öğretmen, 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazandı
Nurten öğretmen, 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazandı
Diyanet personeline 5 farklı dilde hizmet içi eğitim imkanı
Diyanet personeline 5 farklı dilde hizmet içi eğitim imkanı
Batırel'den dolar formülü: 50 milyar dolarlık bir fon hesapları bozar!
Batırel'den dolar formülü: 50 milyar dolarlık bir fon hesapları bozar!
'Omicron, Kovid-19'un mevsimsel bir hastalığa dönüş işareti olabilir'
'Omicron, Kovid-19'un mevsimsel bir hastalığa dönüş işareti olabilir'
Kazada ağır yaralanan doçent hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan doçent hayatını kaybetti
TOGG'da kritik adımlar: Türkiye geneli için sayı belli oldu
TOGG'da kritik adımlar: Türkiye geneli için sayı belli oldu
Dolardan çıkan kazandı: Son 3 ayda 6 milyar dolar
Dolardan çıkan kazandı: Son 3 ayda 6 milyar dolar
Belediye kepçeyle mezar taşıdı, Kaymakamlık müdahale etti
Belediye kepçeyle mezar taşıdı, Kaymakamlık müdahale etti
Meslek lisesinde geliştirildi! Okullarda kullanılacak
Meslek lisesinde geliştirildi! Okullarda kullanılacak
DSÖ'den sevindiren Omicron açıklaması: Kimse ölmedi
DSÖ'den sevindiren Omicron açıklaması: Kimse ölmedi
İstanbul'da ekmeğe gizli zam! Hem gramaj düştü hem de fiyat arttı
İstanbul'da ekmeğe gizli zam! Hem gramaj düştü hem de fiyat arttı
TBMM 12 gün boyunca bütçeyi görüşecek
TBMM 12 gün boyunca bütçeyi görüşecek
Yargıtay'dan emsal karar: Titreyen otomobil misliyle değişecek
Yargıtay'dan emsal karar: Titreyen otomobil misliyle değişecek
Savunma sanayii için özel başkanlık
Savunma sanayii için özel başkanlık
KDK'dan İETT'ye 'otobüs ücreti' konusunda tavsiye kararı
KDK'dan İETT'ye 'otobüs ücreti' konusunda tavsiye kararı
Belediyeden öğrenci evlerine doğalgaz faturası desteği
Belediyeden öğrenci evlerine doğalgaz faturası desteği
Bütün maaşlar artabilir! Asgari ücret ile birlikte bütün gözler o kararda
Bütün maaşlar artabilir! Asgari ücret ile birlikte bütün gözler o kararda
Eski kaymakam mahrem abi çıktı
Eski kaymakam mahrem abi çıktı
Oto yedek parçada stokçu krizi! İkinci el parça lüks oldu
Oto yedek parçada stokçu krizi! İkinci el parça lüks oldu
Erdoğan 'asgari ücret'te nabız tuttu: İşte öne çıkan rakam
Erdoğan 'asgari ücret'te nabız tuttu: İşte öne çıkan rakam
Bütün boyutlarıyla doktorlara getirilen yeni mali haklar ve sonuçları
Bütün boyutlarıyla doktorlara getirilen yeni mali haklar ve sonuçları
Yoğun trafik, otomobillerin erken yıpranmasına yol açıyor
Yoğun trafik, otomobillerin erken yıpranmasına yol açıyor
Valilik, CHP Mersin mitingine katılanların sayısını açıkladı
Valilik, CHP Mersin mitingine katılanların sayısını açıkladı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

'Medeniyetler beşiği' Ani kar yağışıyla ayrı güzelliğe büründü

Kars'taki Ani Ören Yeri'ne gelen turistler, beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapıları ve yöreyi gezip hem tarihe yolculuk yapıyor hem de bol bol fotoğraf çektirip bu anı ölümsüzleştiriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Aralık 2021 15:48
Yazdır
'Medeniyetler beşiği' Ani kar yağışıyla ayrı güzelliğe büründü

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve kar yağışıyla beyaza bürünen Kars'taki Ani Ören Yeri, kışın bölgeye çok sayıda turist çekiyor.

Arpaçay'ın iki derin dar boğazının ortasında yer alan, 884-1045 yılları arasında Bagratlılar, 1045-1064 yılları arasında Bizanslılar tarafından yönetilen Ani, 16 Ağustos 1064'te Sultan Alparslan tarafından fethedilerek Büyük Selçuklu Devleti'nin topraklarına katıldı.

Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulan, tarih boyunca Türklerin yanı sıra onlarca medeniyetin yaşam bulduğu Ani'de geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı.

Kurulduğu günden bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapan, her biri farklı güzellik ve tarihi değerdeki cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra paha biçilmez diğer tarihi yapıları ve kültürel hazineleri bünyesinde barındıran Ani, Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle ayrı önem arz ediyor.

İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 15 Temmuz 2016'da UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen antik şehir, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

"Dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak bilinen Ani'ye gelen turistler, Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi "Ebul Menucehr Camisi", "Amenaprgiç Kilisesi", "Ani", "Ani Katedrali", "Dikran Honentz Kilisesi", "Abugamir Pahlavuni Kilisesi" gibi eserlere yoğun ilgi gösteriyor.

Özellikle Doğu Ekspresi ile kente gelen yerli ve yabancı turistler, Kars Kalesi, Kafkas Harp Tarihi Müzesi ve Arkeoloji Müzesi'ni gezdikten sonra rotalarını Ani Ören Yeri'ne çeviriyor.

Kar yağışıyla ayrı güzelliğe büründü

Ziyaretçilerine tarihte yolculuk yaptıran Ani, bölgede son günlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla ayrı güzelliğe büründü.

Bu durumu fırsat bilerek Ani'ye gelen turistler, beyaz örtü ile kaplanan tarihi yapıları ve yöreyi gezip hem tarihe yolculuk yapıyor hem de bol bol fotoğraf çektirip bu anı ölümsüzleştiriyor.

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, AA muhabirine, Ani'nin Ortaçağ'ın kadim şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Ani'nin tarihteki öneminden bahseden Arslan, "Ani 1064'te Sultan Alparslan tarafından yapılan fetihle Türklerin Anadolu'ya ilk giriş kapısı ve ilk şehirleştikleri yer bakımından oldukça önemli bir kent. Ani dört mevsim farklı güzelliğe bürünmekte. Şimdi de yağan karla çok farklı bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Yerli ve yabancı turistleri muhakkak Ani'ye kültür ve tarih gezisi yapmaya davet ediyorum." dedi.

Turistler kar altındaki Ani'ye hayran kaldı

Doğu Ekspresi ile İstanbul'dan gelen Zübeyde Akpakır ise Ani'yi görme hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını anlattı.

KAPAT [X]

Trenle çok keyifli bir yolculuk sonrası kente geldiğini belirten Akpakır, "Bu coğrafyaya hiç gelmemiştim ve çok güzel. Yerli ve yabancı turistlerin bu deneyimi yaşamaları gerekiyor. Herkesin buralara gelmesi lazım. Ben her kış gelmeyi düşünüyorum. Ani'nin çok değişik bir havası var, başka bir ülke gibi çok farklı hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Mersin'den gelen Melih Akhan da uzun zamandan beri kente gelmek için plan yaptığını ifade ederek, "Daha önce trende yer bulamadığım için gelemedim. Ani bir planla yer bulunca Kayseri'ye geldim ve oradan da Doğu Ekspresi'yle buraya geldim. Ani çok güzel, karlı görmek daha da güzel. İlk defa Kars'a, Aniye geliyorum. Burada tarihi yaşıyoruz." diye konuştu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
#Ani Ören Yeri
Fırtınanın ardından deniz kenarı çöplüğe döndü
Fırtınanın ardından deniz kenarı çöplüğe döndü
'Kuş oteli' Hersek Lagünü flamingolarla şenlendi
'Kuş oteli' Hersek Lagünü flamingolarla şenlendi
Göl manzaralı Kayak Merkezi sezonu açmaya hazırlanıyor
Göl manzaralı Kayak Merkezi sezonu açmaya hazırlanıyor
Kayseri'de 7,5 milyon yıllık bine yakın fosil bulundu
Kayseri'de 7,5 milyon yıllık bine yakın fosil bulundu
Belediye kepçeyle mezar taşıdı, Kaymakamlık müdahale etti
Belediye kepçeyle mezar taşıdı, Kaymakamlık müdahale etti
Ecel hastane bahçesindeki bankta yakaladı
Ecel hastane bahçesindeki bankta yakaladı

Bu Habere Tepkiniz

Görev süresi uzatılmayan öğretim üyesi hakkında kişisel husumet detayı!

Görev süresi uzatılmayan öğretim üyesi hakkında kişisel husumet detayı!

Danıştay Sekizinci Dairesi, görev süresi uzatılmayarak ilişiği kesilen öğretim üyesi hakkında kamu yararından öte kişisel husumetin etkili olduğu gerekçesiyle işlemi iptal etti!
Memura, babasının kanser tedavisinden dolayı, refakat izni verilir mi?

Memura, babasının kanser tedavisinden dolayı, refakat izni verilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, babasına radyoterapi tedavisi için refakat eden ve refakat ettiğine dair sağlık kurulu raporu alan memura, refakat izni verilmemesi işleminde, mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığına karar verdi.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı

MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı

2021 yılında alan değişikliği yapılacak ise bunun 2022 yarıyıl tatili mazeret tayinleri öncesinde yapılması gerekmektedir.
KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti

KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti

Kamu Denetçiliği Kurumu, usulüne uygun olarak yapılan bir başvuruda, 2021/22 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı için uygulanan yazılı sınav sonrasında açıklanan puana itiraz eden adayın başvurusu için bilirkişi görevlendirdi. Bilirkişi 54 olarak açıklanan sınav puanının 64 olması gerektiğini belirtti.
Memurun SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sürelerine hangi hallerde ikramiye ödenir?

Memurun SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sürelerine hangi hallerde ikramiye ödenir?

Memurların, memurluk dışındaki çalışmalarına hangi şartlar dahilinde emekli ikramiyesi ödenir?
Köy minibüsünde kaza geçiren ve sakat kalan öğretmen tazminat talebinde bulunabilir mi?

Köy minibüsünde kaza geçiren ve sakat kalan öğretmen tazminat talebinde bulunabilir mi?

Danıştay İDDK, İlköğretim Okulu öğretmeni iken, geçici olarak görevlendirildiği Köy İlköğretim Okulundan evine döndüğü sırada bindiği köy minibüsünün karıştığı kaza nedeniyle yaralanıp vücut fonksiyonlarının % 97'sini kaybeden öğretmenin tazminat talebini hukuka uygun buldu.
Ocak'ta 3 binden fazla engelli memur ataması yapılacak

Ocak'ta 3 binden fazla engelli memur ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak yapacaklarını bildirdi.
PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı

PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı

Anayasa Mahkemesi 2015 yılında toplu mezarların usulüne uygun olarak açılması talepli gösteriye katıldıkları için Uyarı cezası alan 4 öğretmenle ilgili kararını verdi.
12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır

12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır

Yaşanan acı tecrübeler, ayak üstü kanuni düzenlemelerin çok büyük sorunlara yol açtığını göstermiştir. Ayrıca bu tür düzenlemelerde dahli olanların sonradan ortalıkta olmadığı ve geride çok büyük bir enkaz bıraktığı da acı bir gerçektir.
Milli Eğitim Şurası'ndaki 128 maddelik tavsiye kararlarının tamamı

Milli Eğitim Şurası'ndaki 128 maddelik tavsiye kararlarının tamamı

Milli Eğitim Şurasında alınan 128 maddelik tavsiye kararlarını yayımlıyoruz.
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2021.
Bilim Kurulu üyesinden 'yılbaşı kutlaması' uyarısı

Bilim Kurulu üyesinden 'yılbaşı kutlaması' uyarısı

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında kalabalık ortamlarda bulunacaklara koronavirüse karşı uyarıda bulundu. Prof. Dr. İlhan, "Eğlence mekanlarında insanların daha coşkulu, dikkatsiz olduklarına şahit oluyoruz. Eğlence sırasında yüksek sesle konuşuyorlar, yüksek sesle şarkı söylüyorlar. Bunlara dikkat edilmezse enfekte olma ve kişilerin hastalığa yakalanma olasılıkları daha yüksek" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
İlyas Salman o trajik olayı ilk kez açıkladı!

İlyas Salman o trajik olayı ilk kez açıkladı!

İlyas Salman ilk kez açıkladı!