Diyanet personeline 5 farklı dilde hizmet içi eğitim imkanı

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 dil için açılacak hizmet içi kurslara, 15 Aralık 2021'e kadar başvuru yapılabilecek.

Başvuru yapacaklar için 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak, 1 Ocak 2022 itibarıyla 55 yaşından gün almamış olmak, son 5 yıl içerisinde aylıktan kesme ve üzeri disiplin cezası almamış olmak, vaiz, dengi ve üstü görevlerde çalışıyor olmak, üzerinden 10 yılı geçmemek koşuluyla YDS, YÖKDİL ve ÖSYM'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dil sınavlarından 50-69 arası puan almış olmak şartı gerekiyor.