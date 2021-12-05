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Nurten öğretmen, 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazandı

Nurten öğretmenden Samsun Salıpazarı Anaokulunda görev yapan 14 yıllık öğretmen Nurten Akkuş bir ilke daha imza atarak She İnspires Foundation tarafından İngiltere'de düzenlenen törende 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazanan ilk Türk kadın oldu.yeni başarı

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Aralık 2021 16:05
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Nurten öğretmen, 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazandı

Samsun Salıpazarı Anaokulunda görev yapan 14 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, 'Eğitim Nobel'ine aday gösterilen ilk Türk öğretmen olmasının ardından başarılarına devam ediyor. Dünyanın İlham Veren Öğretmeni Ödülü'nün de sahibi olan Nurten öğretmen, 2021 yılında yeni bir ilke daha imza attı. 25 Kasım'da She İnspires Foundation tarafından İngiltere'de düzenlenen törende Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazanan ilk Türk kadın olan Nurten öğretmen, ödül öncesi uluslararası çapta ilham veren 5 kadın arasına seçildi.

"Ülkemin tüm kadınlarına armağan ediyorum"

Zorlu bir süreç geçirdiğini belirten Nurten Akkuş, "Dünyada farklı ülkelerden binlerce kadın arasından seçildim. Birkaç aşamalı değerlendirme sonucu ödülü alacak isim belli oldu fakat sonuçlar ödül töreninde açıklandı. Bu hikaye

benden öte, benimle birlikte bu hikayeye can katan herkesindir. Bu ödül ise ülkemde sevgisiyle, gücüyle, cesaretiyle geçmişten günümüze ilham olmuş tüm kadınlarımızdan aldığım ilhamın yansımasıdır. Ben ülkemin dört bir yanındaki kadınlarımızdan aldığım ilhamla bayrağımızı bu kez bir Türk kadını olarak bir kez daha dalgalandırma gururuna sahip oldum. Bu ödülü ülkemin tüm kadınlarına armağan ediyor; Türk kadınının gücünü bugün uluslararası alana taşımama vesile olan Atamıza teşekkür ediyorum" dedi.

Nurten Akkuş, 'Bir çocuk değişir, dünya değişir' diye çıktığı yolda çocukları merkeze alan ve çevresinin de gelişimini

sağlayan bütünleşik bir sistem kurdu ve bu yöntemle çocuklara ve çevresine eğitimler düzenledi. Eğitim ve toplumsal alanda fark oluşturma ve hayata dokunan projeler üretti. 'Baba Bana Masal Anlat' projesiyle Türkiye'de babaların eğitim sürecine katılması, aynı zamanda erkek rol modellerin eğitim sürecine katılması amaçlandı. Projesi dünyada da farkındalık uyandırdı, farklı ülkelerde uygulandı. Bunun dışında Oyuncak Kumbarası projesiyle ülkenin farklı bölgelerindeki köylere gönüllü kişi ve kurumlarla destek sağladı. Kadınların gelişimi ve eğitimine de büyük önem veren Nurten öğretmen, kadınlar için Türkiye'nin ilk gezici köy atölyesini açtı ve uzman kişilerle köydeki kadınlara eğitimler düzenlendi.

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#öğretmen# Nurten Akkuş
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