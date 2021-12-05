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İllere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Aralık'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Aralık 2021 16:11
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İllere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Aralık'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

İl Adı Sayı
Adana 416,65
Adıyaman 58,50
Afyon 109,51
Ağrı 25,03
Aksaray 70,21
Amasya 273,63
Ankara 202,88
Antalya 70,75
Ardahan 111,27
Artvin 165,78
Aydın 60,94
Balıkesir 388,70
Bartın 220,63
Batman 11,77
Bayburt 35,40
Bilecik 380,40
Bingöl 63,53
Bitlis 23,08
Bolu 306,22
Burdur 232,88
Bursa 275,26
Çanakkale 380,21
Çankırı 169,41
Çorum 269,75
Denizli 234,70
Diyarbakır 37,01
Düzce 360,65
Edirne 212,13
Elazığ 93,20
Erzincan 177,02
Erzurum 48,14
Eskişehir 311,53
Gaziantep 67,25
Giresun 284,14
Gümüşhane 201,83
Hakkari 8,56
Hatay 347,55
Iğdır 59,11
Isparta 178,74
İstanbul 287,40
İzmir 70,65
Kahramanmaraş 240,46
Karabük 378,06
Karaman 98,46
Kars 51,24
Kastamonu 231,95
Kayseri 93,64
Kırıkkale 149,98
Kırklareli 379,83
Kırşehir 204,90
Kilis 160,37
Kocaeli 357,24
Konya 88,13
Kütahya 255,42
Malatya 64,75
Manisa 200,95
Mardin 22,11
Mersin 345,74
Muğla 60,05
Muş 19,95
Nevşehir 155,76
Niğde 175,66
Ordu 417,26
Osmaniye 600,85
Rize 179,75
Sakarya 278,33
Samsun 327,27
Siirt 33,23
Sinop 282,27
Sivas 113,86
Şanlıurfa 37,11
Şırnak 8,37
Tekirdağ 288,14
Tokat 384,70
Trabzon 289,94
Tunceli 460,19
Uşak 142,11
Van 9,48
Yalova 357,18
Yozgat 100,93
Zonguldak 243,23
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#İllere göre# vaka sayıları
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