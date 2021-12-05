İllere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Aralık'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Aralık 2021 16:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Aralık'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|416,65
|Adıyaman
|58,50
|Afyon
|109,51
|Ağrı
|25,03
|Aksaray
|70,21
|Amasya
|273,63
|Ankara
|202,88
|Antalya
|70,75
|Ardahan
|111,27
|Artvin
|165,78
|Aydın
|60,94
|Balıkesir
|388,70
|Bartın
|220,63
|Batman
|11,77
|Bayburt
|35,40
|Bilecik
|380,40
|Bingöl
|63,53
|Bitlis
|23,08
|Bolu
|306,22
|Burdur
|232,88
|Bursa
|275,26
|Çanakkale
|380,21
|Çankırı
|169,41
|Çorum
|269,75
|Denizli
|234,70
|Diyarbakır
|37,01
|Düzce
|360,65
|Edirne
|212,13
|Elazığ
|93,20
|Erzincan
|177,02
|Erzurum
|48,14
|Eskişehir
|311,53
|Gaziantep
|67,25
|Giresun
|284,14
|Gümüşhane
|201,83
|Hakkari
|8,56
|Hatay
|347,55
|Iğdır
|59,11
|Isparta
|178,74
|İstanbul
|287,40
|İzmir
|70,65
|Kahramanmaraş
|240,46
|Karabük
|378,06
|Karaman
|98,46
|Kars
|51,24
|Kastamonu
|231,95
|Kayseri
|93,64
|Kırıkkale
|149,98
|Kırklareli
|379,83
|Kırşehir
|204,90
|Kilis
|160,37
|Kocaeli
|357,24
|Konya
|88,13
|Kütahya
|255,42
|Malatya
|64,75
|Manisa
|200,95
|Mardin
|22,11
|Mersin
|345,74
|Muğla
|60,05
|Muş
|19,95
|Nevşehir
|155,76
|Niğde
|175,66
|Ordu
|417,26
|Osmaniye
|600,85
|Rize
|179,75
|Sakarya
|278,33
|Samsun
|327,27
|Siirt
|33,23
|Sinop
|282,27
|Sivas
|113,86
|Şanlıurfa
|37,11
|Şırnak
|8,37
|Tekirdağ
|288,14
|Tokat
|384,70
|Trabzon
|289,94
|Tunceli
|460,19
|Uşak
|142,11
|Van
|9,48
|Yalova
|357,18
|Yozgat
|100,93
|Zonguldak
|243,23