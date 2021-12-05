Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimizi açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Aralık 2021 16:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimizi açıkladı.
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız