Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimizi açıkladı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne.