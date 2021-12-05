Trafik kazasında vefat eden jandarma er toprağa verildi
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Er Resul Koç, memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Aralık 2021 16:22
Resul Koç için Bolvadin ilçesinde resmi tören düzenlendi.
Tören öncesi Koç'un cenazesi Malazgirt Mahallesi'nde bulunan ailesinin evine götürülerek helallik alındı.
Koç'un cenazesi daha sonra Bolvadin merkez Çarşı Camii'ne getirilerek öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, Bolvadin ilçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen ve vatandaşlar katıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız