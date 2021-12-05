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'1 kişi uyuşturucudan ölmesin, bütün kötü sözlerine talibim'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu satıcılarına karşı, "Uyuşturucu satan satıcıyı, polisimiz gördüğü andan itibaren ayağını kırsın" sözlerini eleştirenler olduğunu belirterek, "Kıyameti kopardılar. Bakın, size sonucu söyleyeceğim. Onu söylediğim zaman Türkiye'de uyuşturucudan ölen insan sayısı 941 kişiydi. Şimdi uyuşturucudan ölen insan sayısı 314 kişi. 1 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetmesin. Ben onların bütün kötü sözlerine talibim, o kadar basit" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Aralık 2021 16:50
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "Güçlü kadın, güçlü gelecek" sloganıyla düzenlenen Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Balıkesir Buluşması'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Ayvalık Vilayetler Evi'nde düzenlenen toplantıda Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de yer aldı..

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 50'SİYLE TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTEMEZSİNİZ

Türkiye'yi büyütmenin, Türkiye'yi güçlü hale getirmenin, Türkiye'nin geleceğini de güçlü yapmanın kolay bir iş olmadığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçme ve seçilmeyle ilgili, kadın konusunda, bu ülkenin yöneticilerinin, bu ülkenin cumhurbaşkanının hangi hassasiyeti kullandığını, hangi hassasiyeti ortaya koyduğunu ortaya koymak istiyorum. Türkiye'nin yüzde 50'siyle Türkiye'yi büyütemezsiniz. Türkiye'nin yüzde yüzüyle Türkiye'yi büyütebilirsiniz. Kadını ve erkeğiyle Türkiye'yi büyütebilirsiniz. Bunu gerçekleştirebilme iradesine hep beraber sahip olmalıyız. Bugün, Diyarbakır annelerinin PKK'ya verdiği tahribatı çok az silah vermiştir. Bunu burada hepinizin huzurunda söyleyeyim. Bu işi erkekler orada başlatamadılar, kadınlar başlattılar. Onların yüreği, onların gücü, onların evlat sevgisi, onların o kimseden korkmayan anlayışları onu başlattı. O iklimde onu başlatabilmek çok zor bir işti ve hala 800 günü aştı 247 anne, babalar da dahil oldu. Hep beraber büyük bir aile olduklarını gösterdiler ve bunu gerçekleştirdiler" dedi.

'SIYIRMIŞLAR'

Avrupa'da bazı ülkelerde eroin için şırınga verildiğini söyleyen Bakan Soylu; "Sıyırmışlar, kafeshoplar var ya, esrarshoplar açıyorlar. Yani bütün bu maalesef umursamazlığa elbette ki biz müsaade edemeyiz. Bu mücadeleyi hep birlikte devam ettirecek ve biz bunda her şeyde başarılı olduğumuz gibi başarılı olacağız. Orada da hem devlet mücadele ediyor, yalnız kalmamak adına da bu mücadeleyi annelerle birlikte, kadınlarla birlikte gerçekleştirme iradesini ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, KADIN PERSONEL SAYISI ARTTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanlığı'nda kadın jandarma, polis ve kaymakam eksikliği olduğunu ve sayının artırılması yönünde talimat verdiğini belirten Bakan Soylu, 2016 yılında 32 olan mülki idare amiri sayısının 101'e çıkarıldığını söyledi. Bakan Soylu, kadın vali ve bürokratların sayılarının giderek artacağını belirtti. Bakan Soylu, "Mış' gibi konuşuyor değiliz. Ne yaptığımızı anlatmaya çalışıyoruz. 15 Temmuz sonrasında, emniyet personeli içinde kadın sayımız 15 bin 38'di. Her alımda sayıyı fazlalaştırdık, sayı 24 bin 413 oldu. Jandarmada da benzer bir gelişme kaydettik. 2016'da kadın jandarma sayımız subay ve astsubay olarak 29 bin 273'tü. Bugün 41 bin 637 oldu. En son kahraman kadın jandarma komandolarımız Eren operasyonlarında 4-5 metre karda, bu ülkenin güvenliği için, bu ülkenin huzuru için büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar" dedi.

'BEN ONLARIN BÜTÜN KÖTÜ SÖZLERİNE TALİBİM'

En önemli meselelerden birinin uyuşturucu konusu olduğunu kaydeden Bakan Soylu, muhtarların da emniyet güçleriyle birlikte, sanki narkotik ekibi gibi çalıştığını söyledi. Bakan Soylu şöyle devam etti:

"Muhtarlar, metruk binalarda asayiş olaylarının engellenmesi için çaba sarf ediyorlar. Daha önce kadın muhtarlar genel kurulunda konuşulmuştu. Muhtarlar, 'Metruk binaların yıkılması için çaba sarf ediyoruz. Ama şöyle bir sorunumuz var. Bazı metruk binaların veraset davası gibi süreçleri olduğu için yıkılamadığını' söylemişti. Ben de orada dedim ki; 'Mülkiyet davası, veraset davası ayrı bir şey. Elbette o devam eder. Ama 2019'da çıkan bir kanun var. Valimiz de burada. İmar Kanununun 39. Maddesi açık bir yetki vermiş. Diyor ki, 'Eğer böyle bir metruk bina görürseniz, asayişe, huzura, kamu düzenine, güvene yönelik bir asayiş eksikliği görüyorsanız, şu adımlarla birlikte bunu yıkabilme kabiliyetine sahipsiniz.' Bu hukuken ayrı bir işlem. Burası yıkılmaz diye bir mahkeme kararı varsa tabii ayrı bir durum.' Bu lafı öyle takla attırdılar, böyle takla attırdılar. Biz ne yapıyorsak, kanunun verdiği yetkiyle yapıyoruz. 'Yok hukuku saymayan içişleri bakanı mı olur?' gibi birçok laf söylendi. Varsın söylesinler. Bana şu konuşmamda da kızdılar. Varsın kızsınlar. 'Uyuşturucu satan satıcıyı, polisimiz gördüğü andan itibaren ayağını kırsın' dedim. Kıyameti kopardılar. Bakın, size sonucu söyleyeceğim. Onu söylediğim zaman Türkiye'de uyuşturucudan ölen insan sayısı 941 kişiydi. Şimdi uyuşturucudan ölen insan sayısı 314 kişi. 941 mi büyük, 314 mü? Bana ne kadar kötü söz söylerlerse söylesinler, ne kadar kınarlarsa, kınasınlar, 941 sayısı 314 sayısında büyüktür. 1 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetmesin. Ben onların bütün kötü sözlerine talibim, o kadar basit" dedi.

AFAD DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ PROGRAMINA KATILDI

Bakan Soylu konuşması sırasında İstanbul'da düzenlenen 'AFAD Dünya Gönüllüler Günü' programına da görüntülü görüşmeyle bağlandı. Bakan Soylu internet üzerinden yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Biz bu yılı Afet Eğitim Yılı ilan etmiştik. Hedefimiz Afet Eğitim Yılı'na çıktığımızda 51 milyon insanımıza ulaşmaktı. Şu anda 53 milyon 763 bin kişi Türkiye'de bu yıl itibarıyla afet eğitimi aldı. Yaklaşık 404 bin kişilik bir gönüllü AFAD ailesi oldu. Bu gönüllü ailenin hem başarılı hizmetlerini gördük hem de eğitimlerini de sağladık. Online eğitim olarak yaklaşık 89 bin 426, eğitime devam eden 171 bin 618 ve en az bir eğitime giriş yapan 211 bin 759 kişi; bu bizim için çok önemli bir rakamdır. Bundan sonra eğitimlerimiz devam edecek. Size iki müjde vermek istiyorum; birisi Ankara'da çok güzel bir eğitim kampı hazırlıyoruz. Burada hem gönüllülerimiz hem kamu görevlilerimiz afetle ilgili bir eğitimi almış olacak. Yine İstanbul'da Anadolu yakasında inşallah orada da eğitim kampı yapabileceğimiz bir alan hazırlıyoruz. Son 4 yılda dünyada en çok mağdur olan, mazlum olan, afetlerde ihtiyaç duyan, dünyada en çok yardım yapma unvanına Türkiye sahiptir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra kadın muhtarlara AFAD tarafından hazırlanan çantalardan hediye etti.

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#Süleyman Soylu# uyuşturucu
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