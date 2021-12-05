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Yılbaşı öncesi kaçak çam ağacı kesimine sıkı denetim

Ankara'da yılbaşı öncesi kaçak çam ağacı kesimine karşı ormanlık bölgelerde denetimler artırıldı. Tatbikat yapan Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de senaryo gereği kaçak ağaç kesmeye çalışan bir kişiyi etkisiz hale getirdi. Orman İşletme Şefi Engin Altınkaya, "Tatbikat ile orman muhafaza memurlarımız bu tür vakalarda neler yapması gerektiği konusunda deneyim sahibi oldular" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Aralık 2021 16:58
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Yılbaşı öncesi kaçak çam ağacı kesimine sıkı denetim

Yılbaşına sayılı günler kala Ankara'da kaçak çam ağacı kesimine karşı denetimler arttırıldı. Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kaçak ağaç kesimine karşı sürekli devriye geziyor. Ekipler, ormanlık bölgede bir de kaçak ağaç kesimi ile ilgili tatbikat yaptı. Senaryo gereği, ormanda devriye gezen ekipler duydukları motorlu testere sesi ile belirlenen alana ilerledi. Kaçak ağaç kesmeye çalışan bir kişi, ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

'İHBARLAR ARTTI'

Orman İşletme Şefi Engin Altınkaya, yeni yılın yaklaşmasıyla kaçak çam ağacı kesimi ihbarlarının arttığını söyledi. Altınkaya, kaçak kesim için ormanlara gelenlerin daha çok gece saatlerini tercih ettiğini belirterek "Bu bölge yola yakın olduğu için vatandaşların gelip burada ağaç kesme vakaları olabiliyor, bunu önlemek için koruma çalışması yapıyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi işletme müdürlüğümüze de yılbaşı için ağaç kesildiği yönünde ihbarlar alıyoruz, bu ihbarları değerlendirerek olaylara müdahale ediyoruz. Kaçak ağaç kesenlere yasal işlem yapıyoruz. Ormancılık faaliyetleri olarak 7 gün 24 esasına göre çalışıyoruz. Yılbaşının da yaklaşmasıyla 'çamlar kesilmesin' diye teyakkuzda olup, kesimleri önlüyoruz" dedi.

AĞAÇ KESENE HAPİS CEZASI

Altınkaya, ağaç ve fidan kesenlere verilen cezalara ilişkin "Kaçak ağaç kesiminde 3 yıl ila 5 yıl arasında hapis cezası var. Vakalarda suç zabıtlarını düzenliyoruz. Ağacın yaşı, fidan olup olmadığı, kesilen materyalin balta, motorlu testere ya da diğer unsurlara göre cezalar artıyor. Tuttuğumuz suç zabıtları yetkili cumhuriyet savcılıları tarafından değerlendirilip, suç oranlarına göre cezaları verilmekte. Ağaç hayati yetini kaybetmişse, devrikse, kuruysa, yıkıksa buna idari para cezası verme yetkimiz var. Para cezaları da yıl bazında belirlenir, her yıl miktar güncelleniyor" diye konuştu.

'AĞAÇLARI KESMELERİ BİZİ ÜZÜYOR'

Altınkaya, ormanların kolay yetişmediğine dikkat çekerek, "Bu ağaçlar; büyük emeklerle, zahmetlerle, uzun sürede yetişiyor. Vatandaşlarımızın bir günlük eğlence, zevk için ağaçları kesmesi bizi üzüyor. Bizim fidanlıklarımız var, burada yetiştirdiğimiz fidanlarımız var, saksılı olarak bu fidanları değerlendirebilirler. Orman teşkilatı olarak geniş alanlara hitap ediyoruz, koruma ekiplerimiz, araçlarımız sayılı, her an her bölgede bulunamayabiliyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızdan isteğimiz; kesim olayına şahit oldukları durumda '112' bizim ihbar hattımız, oraya ulaşıp bulundukları bölgeyi belirterek bizlere yardımcı olabilirler. Yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girmelerini istiyorum. Biz de burada bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatta da orman muhafaza memurlarımızın bu tür vakalar ile karşılaştıklarında neler yapması gerektiği, hangi süreleri izlemesi gerektiği hakkında deneyim sahibi oldular" ifadelerini kullandı.

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