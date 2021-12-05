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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un sahibini bulması lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Sapanca'da yapılan toplantısında telefonla partililere seslenerek, "İstanbul'un 2023 ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti'dir. 2023 ile birlikte yeniden bir doğuşu, yeniden bir dirilişi başta İstanbul'umuz olmak üzere kazanmamız ve kazandırmamız lazım" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Aralık 2021 17:29
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı. Programda partililere hitap eden Binali Yıldırım'ın, konuşmasının ardından salonda "Reisi ara" sesleri yükseldi. Partililerin talebini kırmayan Yıldırım, cep telefonu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

'2023 YÜRÜYÜŞÜ AYNI HEYECANIN BİR GÖSTERGESİ OLMALIDIR'

Telefon bağlantısı ile partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"2023'e giden yolda özellikle bu tür toplantıların çok verimli ve faydalı olacağına inanıyorum. İşte dün Siirt'teydik. Siirt'te yapmış olduğumuz toplantılar da çok yerinde, çok faydalı oldu. Teşkilatımızın duymuş olduğu heyecanı Siirt'te de görmüş olmanın mutluluğunu yaşadık. Bir şeyi sizlerden özellikle rica ediyorum. O da şudur; artık 2023'e giden yolda ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak yoğun bir çalışmanın içerisinde olmamız lazım. Ana kademe alanında çok yoğun çalışmalı, kadın kolları çalmadık kapı bırakmamalı, gençlik kollarımız ise yine bir TeknoFest kuşağı olarak onlar da yoğun bir çalışma içinde olmalı. 2023 mücadelemiz adeta partinin kuruluşundaki o heyecan, o coşku ne ise şu anda da 2023 yürüyüşü aynı heyecanın bir göstergesi olmalıdır. Onun için çok yoğun çalışmanın içerisinde olmamız ve şu 19 yılda neler yaptıysak bu yaptıklarımızı tüm millete mal etmemiz gerekir. Eğer bunu millete mal edemiyorsak bilelim ki vebal altında oluruz. Çünkü hala neler yaptığımızı bilmeyenler var, teşkilatta dahi. Bunları milletimize anlatmamız lazım. Her vatandaş, 'AK Parti şunları eğitimde yaptı, ulaşımda yaptı. Bütün bunlarla beraber tarımda yaptı, dış politikada yaptı. Bunlarla birlikte artık milletimiz sağına baktığında, soluna baktığında bunlar zaten bizim eserimiz' demeli. Bunu göstermemiz lazım"

'İSTANBUL BU İŞTE LOKOMOTİF'

İstanbul'un lokomotif konumunda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul bu işin adeta lokomotifi durumunda olmalıdır. Çünkü lokomotif nereye gidiyorsa vagonlar da oraya gider. İstanbul adeta bu işte bir lokomotiftir. Türkiye'nin şu anda 15 milyon nüfusuyla, İstanbul'un 2023 ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti'dir. İşte şu anda, seçimlerden bu yana, İstanbul'da çivi çakılmıyor, ağaç dikilmiyor. İstanbul artık garip. 2023 ile birlikte yeniden bir doğuşu, yeniden bir dirilişi başta İstanbul'umuz olmak üzere kazanmamız ve kazandırmamız lazım. Onun için yükümüz ağır. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim gayretinizi artırsın" dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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