Soylu: Uyuşturucu satıcısına kimse benden aman dilemesin
Soylu: Uyuşturucu satıcısına kimse benden aman dilemesin
TBB'de Metin Feyzioğlu dönemi bitti: Yeni başkan belli oldu
TBB'de Metin Feyzioğlu dönemi bitti: Yeni başkan belli oldu
Akbaşoğlu: 15 Aralık'a kadar asgari ücret netleşecek
Akbaşoğlu: 15 Aralık'a kadar asgari ücret netleşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un sahibini bulması lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un sahibini bulması lazım
'1 kişi uyuşturucudan ölmesin, bütün kötü sözlerine talibim'
'1 kişi uyuşturucudan ölmesin, bütün kötü sözlerine talibim'
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz
İllere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı
İllere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı
Nurten öğretmen, 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazandı
Nurten öğretmen, 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazandı
Diyanet personeline 5 farklı dilde hizmet içi eğitim imkanı
Diyanet personeline 5 farklı dilde hizmet içi eğitim imkanı
Batırel'den dolar formülü: 50 milyar dolarlık bir fon hesapları bozar!
Batırel'den dolar formülü: 50 milyar dolarlık bir fon hesapları bozar!
'Omicron, Kovid-19'un mevsimsel bir hastalığa dönüş işareti olabilir'
'Omicron, Kovid-19'un mevsimsel bir hastalığa dönüş işareti olabilir'
Kazada ağır yaralanan doçent hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan doçent hayatını kaybetti
TOGG'da kritik adımlar: Türkiye geneli için sayı belli oldu
TOGG'da kritik adımlar: Türkiye geneli için sayı belli oldu
Dolardan çıkan kazandı: Son 3 ayda 6 milyar dolar
Dolardan çıkan kazandı: Son 3 ayda 6 milyar dolar
Belediye kepçeyle mezar taşıdı, Kaymakamlık müdahale etti
Belediye kepçeyle mezar taşıdı, Kaymakamlık müdahale etti
Meslek lisesinde geliştirildi! Okullarda kullanılacak
Meslek lisesinde geliştirildi! Okullarda kullanılacak
DSÖ'den sevindiren Omicron açıklaması: Kimse ölmedi
DSÖ'den sevindiren Omicron açıklaması: Kimse ölmedi
İstanbul'da ekmeğe gizli zam! Hem gramaj düştü hem de fiyat arttı
İstanbul'da ekmeğe gizli zam! Hem gramaj düştü hem de fiyat arttı
TBMM 12 gün boyunca bütçeyi görüşecek
TBMM 12 gün boyunca bütçeyi görüşecek
Yargıtay'dan emsal karar: Titreyen otomobil misliyle değişecek
Yargıtay'dan emsal karar: Titreyen otomobil misliyle değişecek
Savunma sanayii için özel başkanlık
Savunma sanayii için özel başkanlık
KDK'dan İETT'ye 'otobüs ücreti' konusunda tavsiye kararı
KDK'dan İETT'ye 'otobüs ücreti' konusunda tavsiye kararı
Belediyeden öğrenci evlerine doğalgaz faturası desteği
Belediyeden öğrenci evlerine doğalgaz faturası desteği
Bütün maaşlar artabilir! Asgari ücret ile birlikte bütün gözler o kararda
Bütün maaşlar artabilir! Asgari ücret ile birlikte bütün gözler o kararda
Eski kaymakam mahrem abi çıktı
Eski kaymakam mahrem abi çıktı
Oto yedek parçada stokçu krizi! İkinci el parça lüks oldu
Oto yedek parçada stokçu krizi! İkinci el parça lüks oldu
Erdoğan 'asgari ücret'te nabız tuttu: İşte öne çıkan rakam
Erdoğan 'asgari ücret'te nabız tuttu: İşte öne çıkan rakam
Bütün boyutlarıyla doktorlara getirilen yeni mali haklar ve sonuçları
Bütün boyutlarıyla doktorlara getirilen yeni mali haklar ve sonuçları
Yoğun trafik, otomobillerin erken yıpranmasına yol açıyor
Yoğun trafik, otomobillerin erken yıpranmasına yol açıyor
Valilik, CHP Mersin mitingine katılanların sayısını açıkladı
Valilik, CHP Mersin mitingine katılanların sayısını açıkladı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

TBB'de Metin Feyzioğlu dönemi bitti: Yeni başkan belli oldu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu, yapılan başkanlık seçimiyle sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Erinç Sağkan TBB'nin yeni başkanı oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Aralık 2021 17:38
Yazdır
TBB'de Metin Feyzioğlu dönemi bitti: Yeni başkan belli oldu

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu'nda seçimler bitti. TBB'nin 9. Başkanı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu. Böylece TBB'de 8,5 yıllık Metin Feyzioğlu dönemi bitmiş oldu.

TBB'nin 36. Olağan Genel Kurulu'nda bugün seçim yapıldı. Mevcut Birlik Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve dün genel kurulda konuşabilmek için usulen aday olan Mardin Barosu delegesi Medeni Ayhan'ın yarıştığı başkanlık seçimi sonuçlandı.

Üç sandıkta 348 delegenin oy kullandığı seçimlerde, TBB'nin yeni başkanı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu. Sağkan'ın listesine 181 delege blok olarak oy verdi, Feyzioğlu'nun listesine de 156 delege blok oy verdi.

Sağkan'ın ekibindeki yönetim, disiplin kurulu üyeleri de seçildi.

Feyzioğlu'nun oy kullandığı sandıktan da Sağkan'a daha fazla oy çıkması dikkat çekti. 1 No'lu sandık sonuçlarına göre Sağkan 60 delegenin oyunu alırken, Feyzioğlu 54 oyda kaldı.

Feyzioğlu 8,5 yıldır görevdeydi

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 26 Mayıs 2013 tarihinde TBB'nin 32. Olağan Genel Kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak TBB 8. Başkanı seçilmişti. Feyzioğlu, yaklaşık 8,5 yıldır Barolar birliği Başkanlığı'nı yapıyordu.

Yeni Başkan Sağkan'dan açıklama

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına seçilen eski Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, Metin Feyzioğlu döneminde yaşananları anımsatarak, "Bütün meslektaşlarımızın çok ciddi tepkisini çektiği bu dönemde bu sonucun kaçınılmaz olduğuna inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Barolar Birliği'nin 36. Olağan Genel Kurulu'nda Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, başkanlığa seçildi. Sağkan, ilk değerlendirmesinde eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun döneminde yaşananları hatırlatarak, "Bütün meslektaşlarımızın çok ciddi tepkisini çektiği bu dönemde bu sonucun kaçınılmaz olduğuna inanıyorum" dedi.

Sağkan, delegelerin tamamının oy kullandığına dikkat çekerek, "Türkiye Barolar Birliği'nin 36. Olağan Genel Kurulu'ndan güçlü bir ses çıkması anlamı taşımaktadır. Önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Genel Kurul en yüksek karar organımızdır, değişimden yana tavrını almıştır" diye konuştu.

Sağkan anne ve babasıyla sarılarak da seçim sonucunu kutladı.

Erinç Sağkan kimdir?

Erinç Sağkan, 1995 yılında eğitime başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldu. 24 Nisan 1978 doğumlu olan Sağkan, Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği ,2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılında Ankara Barosu Başkan Yardımcısı oldu. Sağkan, 2018 yılında seçildiği Ankara Baro Başkanlığı görevini iki dönemdir yürütüyordu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
#Erinç Sağkan
İş dünyasından uyarı: Dövizdeki atak, 2023'e yönelik siyasi hamle
İş dünyasından uyarı: Dövizdeki atak, 2023'e yönelik siyasi hamle
Türkiye Barolar Birliği'nde seçim heyecanı
Türkiye Barolar Birliği'nde seçim heyecanı
Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu başladı
Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu başladı
Memur-Sen, Memurlar için ek zam talep etti
Memur-Sen, Memurlar için ek zam talep etti
Doktorlara yapılan iyileştirme tüm sağlık çalışanlarını kapsamalı
Doktorlara yapılan iyileştirme tüm sağlık çalışanlarını kapsamalı
Haluk Levent'ten Bakan Koca'ya: Ne yapacağız şimdi?
Haluk Levent'ten Bakan Koca'ya: Ne yapacağız şimdi?

Bu Habere Tepkiniz

Görev süresi uzatılmayan öğretim üyesi hakkında kişisel husumet detayı!

Görev süresi uzatılmayan öğretim üyesi hakkında kişisel husumet detayı!

Danıştay Sekizinci Dairesi, görev süresi uzatılmayarak ilişiği kesilen öğretim üyesi hakkında kamu yararından öte kişisel husumetin etkili olduğu gerekçesiyle işlemi iptal etti!
Memura, babasının kanser tedavisinden dolayı, refakat izni verilir mi?

Memura, babasının kanser tedavisinden dolayı, refakat izni verilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, babasına radyoterapi tedavisi için refakat eden ve refakat ettiğine dair sağlık kurulu raporu alan memura, refakat izni verilmemesi işleminde, mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığına karar verdi.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı

MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı

2021 yılında alan değişikliği yapılacak ise bunun 2022 yarıyıl tatili mazeret tayinleri öncesinde yapılması gerekmektedir.
KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti

KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti

Kamu Denetçiliği Kurumu, usulüne uygun olarak yapılan bir başvuruda, 2021/22 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı için uygulanan yazılı sınav sonrasında açıklanan puana itiraz eden adayın başvurusu için bilirkişi görevlendirdi. Bilirkişi 54 olarak açıklanan sınav puanının 64 olması gerektiğini belirtti.
Memurun SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sürelerine hangi hallerde ikramiye ödenir?

Memurun SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sürelerine hangi hallerde ikramiye ödenir?

Memurların, memurluk dışındaki çalışmalarına hangi şartlar dahilinde emekli ikramiyesi ödenir?
Köy minibüsünde kaza geçiren ve sakat kalan öğretmen tazminat talebinde bulunabilir mi?

Köy minibüsünde kaza geçiren ve sakat kalan öğretmen tazminat talebinde bulunabilir mi?

Danıştay İDDK, İlköğretim Okulu öğretmeni iken, geçici olarak görevlendirildiği Köy İlköğretim Okulundan evine döndüğü sırada bindiği köy minibüsünün karıştığı kaza nedeniyle yaralanıp vücut fonksiyonlarının % 97'sini kaybeden öğretmenin tazminat talebini hukuka uygun buldu.
Ocak'ta 3 binden fazla engelli memur ataması yapılacak

Ocak'ta 3 binden fazla engelli memur ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak yapacaklarını bildirdi.
PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı

PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı

Anayasa Mahkemesi 2015 yılında toplu mezarların usulüne uygun olarak açılması talepli gösteriye katıldıkları için Uyarı cezası alan 4 öğretmenle ilgili kararını verdi.
12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır

12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır

Yaşanan acı tecrübeler, ayak üstü kanuni düzenlemelerin çok büyük sorunlara yol açtığını göstermiştir. Ayrıca bu tür düzenlemelerde dahli olanların sonradan ortalıkta olmadığı ve geride çok büyük bir enkaz bıraktığı da acı bir gerçektir.
Milli Eğitim Şurası'ndaki 128 maddelik tavsiye kararlarının tamamı

Milli Eğitim Şurası'ndaki 128 maddelik tavsiye kararlarının tamamı

Milli Eğitim Şurasında alınan 128 maddelik tavsiye kararlarını yayımlıyoruz.
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2021.
Bilim Kurulu üyesinden 'yılbaşı kutlaması' uyarısı

Bilim Kurulu üyesinden 'yılbaşı kutlaması' uyarısı

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında kalabalık ortamlarda bulunacaklara koronavirüse karşı uyarıda bulundu. Prof. Dr. İlhan, "Eğlence mekanlarında insanların daha coşkulu, dikkatsiz olduklarına şahit oluyoruz. Eğlence sırasında yüksek sesle konuşuyorlar, yüksek sesle şarkı söylüyorlar. Bunlara dikkat edilmezse enfekte olma ve kişilerin hastalığa yakalanma olasılıkları daha yüksek" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
İlyas Salman o trajik olayı ilk kez açıkladı!

İlyas Salman o trajik olayı ilk kez açıkladı!

İlyas Salman ilk kez açıkladı!