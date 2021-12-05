TBB'de Metin Feyzioğlu dönemi bitti: Yeni başkan belli oldu

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu'nda seçimler bitti. TBB'nin 9. Başkanı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu. Böylece TBB'de 8,5 yıllık Metin Feyzioğlu dönemi bitmiş oldu.

TBB'nin 36. Olağan Genel Kurulu'nda bugün seçim yapıldı. Mevcut Birlik Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve dün genel kurulda konuşabilmek için usulen aday olan Mardin Barosu delegesi Medeni Ayhan'ın yarıştığı başkanlık seçimi sonuçlandı.

Üç sandıkta 348 delegenin oy kullandığı seçimlerde, TBB'nin yeni başkanı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu. Sağkan'ın listesine 181 delege blok olarak oy verdi, Feyzioğlu'nun listesine de 156 delege blok oy verdi.

Sağkan'ın ekibindeki yönetim, disiplin kurulu üyeleri de seçildi.

Feyzioğlu'nun oy kullandığı sandıktan da Sağkan'a daha fazla oy çıkması dikkat çekti. 1 No'lu sandık sonuçlarına göre Sağkan 60 delegenin oyunu alırken, Feyzioğlu 54 oyda kaldı.

Feyzioğlu 8,5 yıldır görevdeydi

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 26 Mayıs 2013 tarihinde TBB'nin 32. Olağan Genel Kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak TBB 8. Başkanı seçilmişti. Feyzioğlu, yaklaşık 8,5 yıldır Barolar birliği Başkanlığı'nı yapıyordu.

Yeni Başkan Sağkan'dan açıklama

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına seçilen eski Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, Metin Feyzioğlu döneminde yaşananları anımsatarak, "Bütün meslektaşlarımızın çok ciddi tepkisini çektiği bu dönemde bu sonucun kaçınılmaz olduğuna inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Barolar Birliği'nin 36. Olağan Genel Kurulu'nda Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, başkanlığa seçildi. Sağkan, ilk değerlendirmesinde eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun döneminde yaşananları hatırlatarak, "Bütün meslektaşlarımızın çok ciddi tepkisini çektiği bu dönemde bu sonucun kaçınılmaz olduğuna inanıyorum" dedi.

Sağkan, delegelerin tamamının oy kullandığına dikkat çekerek, "Türkiye Barolar Birliği'nin 36. Olağan Genel Kurulu'ndan güçlü bir ses çıkması anlamı taşımaktadır. Önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Genel Kurul en yüksek karar organımızdır, değişimden yana tavrını almıştır" diye konuştu.

Sağkan anne ve babasıyla sarılarak da seçim sonucunu kutladı.

Erinç Sağkan kimdir?

Erinç Sağkan, 1995 yılında eğitime başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldu. 24 Nisan 1978 doğumlu olan Sağkan, Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği ,2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılında Ankara Barosu Başkan Yardımcısı oldu. Sağkan, 2018 yılında seçildiği Ankara Baro Başkanlığı görevini iki dönemdir yürütüyordu.