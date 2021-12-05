Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan
Bordo-mavili kulübün olağan genel kurulunda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, 1152 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Aralık 2021 18:08
Trabzonspor Kulübünün 78. olağan genel kurulunda, başkanlığa Ahmet Ağaoğlu yeniden seçildi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren olağan genel kurulda aidatını yatıran 9 bin 953 üyenin 1354'ü toplam 20 sandıkta oy kullandı.
Diğer yetkili kurulların da seçiminin yapıldığı kongrede tek aday olan Ağaoğlu, geçerli 1152 oyla, 3 yıllığına yeniden bordo-mavili kulüpte başkanlığa getirildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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