Ankara'da doğal gaz hattında patlama
Sincan ilçesindeki Lale Meydanı'nda kazı çalışması sırasında yaşanan patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Aralık 2021 17:57
Ankara'nın Sincan ilçesinde doğal gaz hattında patlama meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Sincan Mahallesi Vatan Caddesi Lale Meydanı'ndaki kazı çalışması sırasında doğal gaz hattında patlama oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlama nedeniyle çıkan yangın söndürülürken, patlamadan hiçbir vatandaşın olumsuz etkilenmediği belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız