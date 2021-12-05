TBB eski başkanı Metin Feyzioğlu: Allah'a ısmarladık
TBB başkanlık seçimini kaybeden Metin Feyzioğlu: Allah'a ısmarladık
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Aralık 2021 19:18
Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu'nda seçimler bitti. TBB'nin 9. Başkanı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu. Böylece TBB'de 8,5 yıllık Metin Feyzioğlu dönemi bitmiş oldu.
Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.
Seçimi kaybetmesinin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Feyzioğlu, Sağkan'ı tebrik etti.
Feyzioğlu mesajını, "Allah'a ısmarladık" diye bitirdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız