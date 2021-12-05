Nazilli Belediye Başkanı Özcan Koronavirüse yakalandı
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Korona virüse yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Aralık 2021 19:43
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Vatandaşları Korona virüse karşı dikkatli olmaya davet eden Başkan Özcan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Kovid 19 PCR test sonucumuz maalesef ailecek (delta varyantı) pozitif çıktı. Bir süre görevimin başında ve aranızda olamayacağım. Tüm hemşehrilerimi daha da dikkatli olmaya davet ediyor, sağlıklı günler diliyorum."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız