Temizlik işçiliğinden devlet nişanına

TAHTABAŞ "ALMANYA ÜSTÜN HİZMET MADALYASI" ALDI

Cnn Türk'ten Hilken Doğaç Boran'ın haberine göre; Turgay Tahtabaş, 25 yıl Almanya'da temizlik işlerinde çalıştı. Göçmen çocukların eğitimde yaşadığı sıkıntıları fark etti, eğitim kurumu kurdu. Tahtabaş, Almanya'nın en yüksek dereceli nişanı olan "Almanya Üstün Hizmet Madalyası" aldı.

Nişanı Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier takdim etti. Tahtabaş başarısını Cnn Türk'e verdiği özel röportajda değerlendirdi. "Bu işi yaparken hiçbir ödül gayesi düşünmeden yapıyorum. Bu işi yapabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum ben. Bu çalışmaların ödüllendirilmesi de ayrıca işin tatlı bir tarafı oluyor. Bazen insan yaparken göremiyor bazı şeyleri, ne kadar önemli iş yaptığınızı. 30 yıl önce oradan çıkmış bir insanın tekrar buraya gelip sıfırdan başlaması, mücadeleye devam etmesi, zorlukların altından kalkması... Bunun değer görmesi müthiş şekilde mutlu ediyor" dedi.

Tahtabaş, evlilik nedeniyle Zonguldak'tan Almanya'ya taşınmıştı. En çok önem verdiğiyse çocuklarının eğitimiydi. "Çocuklarımızın iyi eğitim alması için çaba harcarken, bu sefer de takıldık. Biz de aktif olmaya başladık ve diğer aileleri desteklemeye başladık. Çocuklarımızın ikisi üniversiteyi bitirdiler. Almanya'nın en iyi şirketlerinde çalışıyor. Diğer çocuğumuz üniversitede, o da öğretmen olarak çıkacak" diye konuştu.

Tahtabaş'ın amacı tüm göçmen çocuklara yardımcı olmaktı. "Sadece Türk çocukları için değil, diğer çocuklar için de daha faydalı olabileceğini düşünerek kendi eğitim kurumumu kendim kurayım dedim ve gelecek eğitim kurumu ismiyle kurumumuzu kurduk ifadelerini kullandı.

"10 MERKEZDE 2 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA YARDIM EDİYORUZ"

Gelecek eğitim kurumu birçok alanda eğitim veriyor. Tahtabaş, "10 tane kendi yerimizde 2 binden fazla çocuğa yardımcı oluyoruz. Takviye derslerinden tutun, Almanca kurslarından, biçki, dikiş, nakış kurslarından, enstrüman kurslarından özel halk eğitim merkezi gibi çalışıyoruz" dedi.

"ÇALIŞMALARIN YÜZDE 60'I MÜLTECİ ÇOCUKLARLA"

Kurum Suriyeli mülteciler için de çalışmalar yapıyor. Tahtabaş, "Daha sonra mültecilerin gelmesiyle beraber çalışmalarımız yoğunluk kazandı. Şu andaki çalışmalarımızın yüzde 60'ı, 70'siyse mülteci çocuklarıyla ve aileleriyle" dedi.

Tahtabaş birçok kişinin tebrikini almış durumda. "2 günden beri o kadar çok tebrik yağmuru var ki politikacısından bilim adamına kadar birçok insanın sevindiğini görüyoruz. Onlar almış gibi bizimle seviniyorlar" diye konuştu.