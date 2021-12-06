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Bakan Suylu: KADES 2,9 milyon kadın tarafından indirilmiştir

Bakan Soylu: KADES Projesi bu alanda son yıllarda atılmış vizyoner adımlardan bir tanesidir. Bugün 2,9 milyon kadın tarafından indirilmiştir.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Aralık 2021 01:20
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Bakan Suylu: KADES 2,9 milyon kadın tarafından indirilmiştir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize, Cumhuriyetin birinci asrı emanet edildi. Şimdi biz, gelecek nesillerimize Cumhuriyetimizin ikinci asrını emanet edeceğiz. Değerlerimizle, inancımızla, milli kültürümüzle, örfümüzle ve adetimizle, büyük bir medeniyet mirasımızla birlikte." dedi.

Sancaktepe Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Demokraside Kadın İmzası-Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması ve Kadın Hakları Günü" programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı video mesajla başladı.

Kadın meselesinin, Türkiye'de hep ideolojik ve siyasetin ana meselelerinden biri haline getirilmeye çalışıldığını, ayrıştırarak da ötekileştirerek bunun yapıldığını söyleyen Soylu, "Bu millet hiçbir zaman sadece erkeklerin yönettiği, var olduğu bir millet olmayı kabul etmedi, etmeyecektir. Hep yüzde yüzüne talip olmuştur. Biz kadınların kahramanlık yaptığı, kadınların yönettiği, kadınların sağlam durduğu ve büyük mücadeleleri gerçekleştiren bir milletin en önemli nüvelerinden birisi olduğu bir anlayışın çocuklarıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletvekilleri seçimlerinde nasıl bir mücadele ortaya koyduğunu bildiğini dile getiren Soylu, "İl ve ilçe teşkilatlarında hangi kotaları takip ettiğine, orada nasıl bir sürecin içinde belki de tasfiye edilmek istenen kadınlara nasıl sahip çıktığına ve hem siyasi hayatının hem de demokrasi hayatının nasıl yürümesi lazım geldiğini ortaya koyduğuna şahidim. Onun yaptığı bir siyasal tercih değil, buna inanıyorum. O, aynı zamanda öğreterek siyaset yapmayı kendisine ilke edinmiş bir kişi, bir lider. Hepimize öğretti. Öğrenmek istemeyenlere de öğretti. Bugün Türkiye'de sağladığı tablo ve gerçekleştirdiği süreç, hepimize öğreten bir sürecin adıdır." diye konuştu.

- "Bu milletin kadını fedakar, gayretli, cesur"

Bakan Soylu, bu milletin kadınının fedakar, gayretli, cesur, sorumluluk sahibi olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk kadını gerekirse hemşirelik, gerekirse fabrikada işçilik, gerekirse polis, jandarma olup canını ortaya koymak, aynı karakterin, aynı anlayışın varlığını ispat etmek için bugün de ayaktadır. Yüzbinlerce, milyonlarca kadın bu ülkenin var oluş mücadelesine, hayatımıza imza atmıştır ve her türlü takdirin üzerinde bir emek, bir alın teri ortaya koymuşlardır. 5 Aralık'ta olan Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi değil, esasen hakkının teslim edilmesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, herkesi bu hakkın tesliminde ortaya koymuş oldukları irade için şükranla, minnetle ve rahmetle yad ediyorum. Hakkı teslim etmek de bir medeniyet göstergesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu bu vizyon, çağın ötesinde bir vizyondur, özümüze yakışandır."

- "Kadın istihdamı konusunda özel çaba harcıyoruz"

Bakan Soylu, 19 yıldır her adımlarında hangi atılımı gerçekleştirdilerse, hangi icraatı yaptılarsa, kadınlara özel, onların katkısını arttırmaya dönük bir yaklaşım geliştirmeyi ihmal etmediklerini vurgulayarak, özellikle kadın istihdamı konusunda özel bir çaba harcadıklarını söyledi.

Çıkardıkları özel kanunlarla, özellikle kadınların istihdam ve iş hayatında varlıklarını devam ettirebilmeleri için her türlü sürecin yönetildiğini aktaran Soylu, ayrıca kadınlara ait teşviklere, kamu kurumlarında kreş açma hamlesine kadar pek çok adım atıldığını anlattı.

Kadın muhtarlarla ilgili de bir çok adım atıldığını belirten Soylu, kadın muhtarların taleplerine yönelik konuları değerlendirdiklerini ifade etti.

Bakan Soylu, "Türkiye'de 1.125 kadın muhtarımız var. Onların muhtarlık binalarına kamera takmaya başladık. Ankara'da muhtarlarımıza güzel bir muhtarlar evi yapacağız. 19 Ekim Muhtarlar Günü'ne yetişmesini bekliyoruz." dedi.

- "KADES 2,9 milyon kadın tarafından indirilmiştir"

Hükümetin kadınlara yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi veren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Dünyada söylendiği zaman herkesin takdirle karşıladığı bin kapasiteli elektronik kelepçe izleme merkezi kurduk. Bunun yanı sıra aile içinde kadına karşı şiddet olaylarını takip etmek üzere 81 ilimizde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 1.005 büro amirliği, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde ise 5 şube müdürlüğü ve 92 aile içi ve kadına şiddetle mücadele kısım amirliği kuruldu. Karakol ve polis merkez amirliklerinde güven masası kurduk. 3 bin kadın polis aldık. 309 bin polis, jandarma ve kaymakamımıza eğitim verdik. Tamamen kendi imkanlarımızla yerli ve milli bir yazılım olan KADES Projesi bu alanda son yıllarda atılmış vizyoner adımlardan bir tanesidir. Bugün 2,9 milyon kadın tarafından indirilmiştir. 235 bini aşkın çağrıya anında gidilmiştir. Bir çok insanımız bu konuda kendini güvende hissetmektedir."

Kadın kaymakamlardan memnun olduklarını dile getiren Soylu, "Türkiye'nin kadın yöneticiye ihtiyacı var. Bizim mülki idari amirliği de kaymakamlık da bir yönetici mektebidir. Bizim her ilde kadın vali yardımcısına ihtiyacımız var. Kaymakamlara ihtiyacımız var, daire başkanları, genel müdürler daha fazla bakan yardımcıları...Öyle aşağıdan gelecekler ki zorlayacaklar, göreceksiniz sayıları çok daha fazla olan kadın yöneticilerimizle birlikte bir anlayışı ülkede gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'dan sonra emniyet personeli içinde 15 bin 38 olan kadın sayısının bugün bu sayının 24 bin 413'e ulaştığını belirten Soylu, 2016'da 29 bin 273 olan kadın jandarma subay-astsubay sayısının da bugün 41 bin 637 olduğunu,

İçişleri Bakanlığında kadın subay sayısı 709 iken, şu an 2.229'a çıktığını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Bize, Cumhuriyetin birinci asrı emanet edildi. Şimdi biz, gelecek nesillerimize Cumhuriyetimizin ikinci asrını emanet edeceğiz. Değerlerimizle, inancımızla, milli kültürümüzle, örfümüzle ve adetimizle, büyük bir medeniyet mirasımızla birlikte. Kim ne derse desin, kim ne ortaya koyarsa koysun biz geri gitmiyoruz, biz ileri gidiyoruz. Doğu Akdeniz'den de bunu görebiliriz, Azerbaycan'dan da bunu görebiliriz. İnsansız hava araçlarından da bunu görebiliriz. Bizim çocukluğumuzda öykündüğümüz denizin altındaki tünellerin yerine bugün İstanbul'u bir baştan bir başa kat eden Marmaray'da da Avrasya'da da bunu görebiliriz. Doğu ve Güneydoğu'da terörle bizi vesayet altına almaya çalışanlara inat bir şekilde, terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaran bir anlayışta da bunu hep beraber görebiliriz.

Bizim yapacak çok işimiz, üzerimizde çok sorumluluk var. Sorumluluk sadece bu topraklara ait bir sorumluluk değildir. Eğer biz güçlü Türkiye olmasaydık, eğer bu güçlü adımları atmasaydık Suriye'de daha çok çocuk yetim kalırdı. DEAŞ örgütü, iki ülkenin otoritesini sarstı. 20. Yüzyılın sonunda Avrupa ve Batı, bize kendi hayranlıklarını öykünerek anlatırken, bugün maske krizinde birbirlerinin havalimanlarından maskelerini aparmaya çalışan bir acizlikle bizim şehir hastanelerimize gülerken, kendi sağılık tesislerinde koridorlarda ve sağlık tesislerinin dışında insanların hayatlarını kaybettiği bir anlayışla karşı karşıya kaldılar."

Konuşmaların ardından Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Bakan Soylu'ya günün anısına hediye takdim etti.

Programa, Bakan Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, AK Parti Milletvekilleri, aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı olan İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek ile kadın muhtarlar katıldı.

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#Bakan Soylu# KADES# 2#9 milyon kadın#
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