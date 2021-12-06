Erdoğan'ın konvoyuna bombalı tuzakta çarpıcı detay!
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipteki bir polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen 1.5 kilo ağırlığındaki patlayıcıyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. İşte kan ve kaos arayan hainlerin bombalı tuzağı getirme hazırlama sürecine ilişkin ortaya çıkan yeni bilgiler
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipteki polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen 1.5 kilo ağırlığındaki patlayıcının teröristler tarafından Suriye'den getirildiği belirlendi.
İMHA EKİBİ TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Suriye sınırındaki Nusaybin'de İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirilmişti.
MOBESE GÖRÜNTÜLERİ TAKİBE ALINDI
Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaparken MOBESE kamera görüntüleri de incelemeye alındı.
ETKİSİNİ ARTTIRMAK İÇİN PARÇA TESİRLİ HAZIRLANMIŞ!
1.5 kilogram ağırlığında olan C-4 patlayıcının, şarapnel etkisini arttırmak amacıyla çivi gibi materyalle desteklendiği belirlendi.
DAHA ÖNCE YAKALANAN PATLAYICILAR YPG'YE İŞARET ETTİ
Nusaybin'de daha önce yapılan birçok operasyonda Suriye'den PKK/YPG'li teröristler tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla, polis memurunun aracına yerleştirilen patlayıcının benzerlik taşıdığı tespit edildi.
SURİYE'DEN GETİRİLMİŞ
Polis ekipleri, patlayıcının PKK/ YPG'li teröristler tarafından Suriye'den getirilerek polis memurun aracına yerleştirildiği ihtimali üzerinde duruyor.
Mardin'de, polisin aracının altına 1,5 kiloluk EYP yerleştirilmiş
Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Öte yandan, polis memurunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginde görevli olduğunu teröristlerin bilip bilmediği de araştırılıyor.