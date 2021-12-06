Erdoğan: 2023, yeniden doğuş olacak
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı toplantısında, Binali Yıldırım konuşurken partililer "Reisi ara" sloganları attı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı toplantısında, Binali Yıldırım konuşurken partililer "Reisi ara" sloganları attı. Yıldırım'ın telefonla ulaştığı Erdoğan şu mesajı verdi: 2023'le birlikte yeniden doğuşu, yeniden dirilişi başta İstanbul olmak üzere kazanmamız, kazandırmamız lazım. Seçimlerden bu yana İstanbul'da çivi çakılmadı.
KORAY TAŞDEMİRMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız