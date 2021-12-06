'Mağdur' diyerek konuşmuşlardı, 'sabıkalı' çıktılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla önceki gün Mersin'de düzenlenen Milletin Sesi Mitingi'nde bazı isimler sahneye çıkarak konuşma yapmıştı. Kılıçdaroğlu, konuşan isimlerle çekilen fotoğrafı da, "Milletin Sesi dedik, milletimizi Mersin'de dinledik. Ülkemizin dört bir yanında acı çeken herkes bu kürsüye çıkacak. Saray bu çığlığı duyacak" ifadeleriyle Twitter'dan paylaştı. O fotoğrafta yer alan ve mitingde konuşma yaptırılan isimlerden ikisinin sabıkalı olduğu belirlendi.

FETÖ ŞÜPHELİSİ

Kılıçdaroğlu'nun "Üniversite mezunu ve işsiz" olarak takdim ettiği C.Y.'nin, FETÖ/PDY yönelik soruşmasının şüphelisi olduğu bildirildi. C.Y.'nin, "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye" suçundan adli sicil kaydının olduğu tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan şüpheli A.D isimli kişinin ifadesinde, "C.Y.'yi örgüte ait evde kalan kişi olarak bilirim. Evde yapılan sohbet toplantısına katılan kişidir" dediği öğrenildi.

SİCİLİ KABARIK

Mitingin bir diğer konuşmacısı olan ve esnaf olarak sunulan M.T.'nin ise, "Kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret ve evden hırsızlık" suçlarından adli sicil kaydının olduğu öğrenildi. M.T.'nin babası S.T.'nin terör örgütü PKK/KCK'nin mahalli komitesinde yer aldığı öğrenildi. Baba S.T.'nin 18 Mart 1993'te Mersin'de PKK/ KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada örgütün mahalli komitesinde faaliyet göstermek suçundan dolayı firari sanık olarak aranırken yakalandığı kaydedildi.