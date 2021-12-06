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TTB: Vali maaşlarını geçti diye bakanlık maaş artışına itiraz etti

TTB "Yasa tasarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri çekilmiştir. İtirazın nedeni olarak emekli hekim maaşlarının emekli vali maaşlarını geçmesi gösterilmiştir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Aralık 2021 07:53
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TTB: Vali maaşlarını geçti diye bakanlık maaş artışına itiraz etti

Hekim ve diş hekimlerinin emeklilik ve maaşlarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme, 1 Aralık 2021'de TBMM gündemine getirilmiş ancak aynı düzenleme 3 Aralık 2021 tarihi itibari ile geri çekilmişti. Görüşmelerin 21-23 Aralık 2021 tarihine ertelendiği belirtildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

'Bakanlığın itirazı üzerine çekildi'

TTB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

- Görüşmelerde yer alan hekim milletvekillerince tarafımıza aktarılan bilgilere göre, yasa tasarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri çekilmiştir. İtirazın nedeni olarak emekli hekim maaşlarının emekli vali maaşlarını geçmesi gösterilmiştir.

- Emekli hekimler ile emekli valilerin maaşlarının karşılaştırılmasının neden Meclis'te tartışma konusu yapıldığı bir yana, asıl sorunun Sağlık Bakanlığı'nın yönet(e)mezliğinden kaynaklı olduğu aşikardır.

- Bir hızla getirilip aynı hızla geri çekilen yasa tasarısı, bu konuda da Sağlık Bakanlığı'nın hiçbir ciddi hazırlık yapmadığını göstermiştir. Bakanlığın bu savruk hali salgının başından beri her gün daha da artmaktadır.

- Türk Tabipleri Birliği olarak pandemideki bilim dışı, şeffaf olmayan uygulamaları görünür kıldığımız gibi, sağlık sisteminin çöküşünü ve hekimlerin tükenmişliğini ortaya koyduğumuz "Emek Bizim, Söz Bizim" eylem sürecimiz sonrası bakanlığın artık "sağlık sistemi çok iyi" algısını devam ettiremediğinin farkındayız. Hazırlık yapılmadan sunulan tasarının örgütlülüğümüzün ve kararlılığımızın gün be gün artması nedeniyle hissedilen telaştan olduğunu görüyoruz.

'Açıklama yapmakla yükümlüsünüz'

Tüm siyasi partilere ilettikleri taleplerinde ısrarcı olduklarını belirten TTB, açıklamasına şöyle devam etti:

- Meclis'te bulunan sağlık alanından vekiller ile de görüşmelerimiz devam etmektedir. Sağlık Bakanı'nı bir kere daha uyarıyoruz: Ekranlardan muştuladığınız zammın yapılmadığını topluma açıklamak sizin yükümlülüğünüzdür! Zammın neden yapılmadığını, tasarıya yapılan itiraza karşı bakanlığın ne yapacağını, tasarıda SSK/Bağ-Kur, YÖK kadrosu hekimler, aile hekimleri ile kamuda çalışan hekimler arasında neden ayrım yapıldığını hekimlere açıklamak sizin görevinizdir!

- Artık emeğimiz üzerinden sağlık sistemi güzellemeleri yapılmasını kabul etmiyoruz. Tasarı derhal kapsayıcılığı artırılarak ve yalnızca emekli maaşları değil, aktif çalışan hekimlerin gelirleri de düzenlenerek Meclis'ten geçirilmelidir. Emeğimizin değersizleştirilmesine karşı bir arada mücadeleye devam edeceğimizi, emeğimizden gelen itiraz gücümüzü çalışma alanlarımıza yansıtmaktan çekinmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.

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