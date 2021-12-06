İkinci el otomobilde 'al sat' furyası

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, vergi yükü de olmayan 'ayakta al sat' yöntemine dikkat çekerek, bu kayıt dışılık yüzünden fiyatların uçtuğunu söyledi.

Pandemi, çip krizi, tedarik sorunu ve kurun yükselişi sebebiyle sıfır kilometre otomobillerin fiyatı yükselirken, bu durum ikinci el otomobil piyasasına da yansıdı. İkinci el otomobiller, bulunamayan sıfır kilometre araçların fiyatının üzerinde satışa çıktı. Ankara Oto Galericiler Derneği Başkanı İlkay Kalkan ve Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç piyasasındaki hareketliliği Yeni Şafak'a değerlendirdi.

YATIRIM ARACI OLDU

Kalkan ikinci eldeki yükselişi şöyle değerlendirdi: "Gelen son zamlar sonrası araba fiyatlarındaki artış, vatandaşı ev, arsa, gayrimenkul yerine araba almaya yönlendirdi. Bunun sebebi de araba fiyatlarındaki hızlı artış ve son model arabaların piyasaya daha az çıkmasıdır. Dövizden daha hızlı değerlendiği için insanlar arabayı alabildiği en erken zamanda alıp, fiyatını arttırmasını bekliyor. Bu da arabanın ulaşım aracından ziyade bir yatırım aracına dönüştüğünü gösteriyor.

KAYIT DIŞI SATIŞ ENGELLENMELİ

MASFED Genel Başkanı Erkoç, ikinci elde piyasanın yükselmesinde ayak üstü al-satçılara dikkat çekti:"Ayak üstü otomobil ticareti yapanlar, ikinci el araç fiyatlarında ciddi artışa neden oluyor. Bugün fiyatların yükselmesinin en büyük sebeplerinden biri de ne yazık ki bu kayıt dışılık. İkinci el araç ticareti yapanlar için yetki belgesi çıktı, ancak denetimi olmadığı için kayıt dışılık devam ediyor. Bunun önüne geçilmediği sürece fiyatların yükselmesine engel olamayız."

Otomobil fiyatlarını tırmandıran oyun: Bayiler ve fırsatçılar milyonlar kazanıyor

Türkiye'de otomobil fiyatları tarihte eşi görülmemiş günlere şahit oluyor. İkinci el fiyatları sıfırını geçerken, bayilerde araç bulmak neredeyse imkansız. Meşhur ikinci el araç alım satım sitelerinde ise liste fiyatından 50, 100, 200 hatta 1 milyon TL daha pahalı şekilde otomobil bulmak mümkün. Bayi ve fırsatçıların stok yaparak milyonlar kazandığı tezgah vatandaşı mağdur ediyor.