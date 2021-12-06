Meteoroloji tarih verdi: Kar geliyor!

Tahminlere göre, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz bölgesi ve Batı Karadeniz'in batısında yağışlar etkili olacak.

Özellikle yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE VE AKDENİZ'E SEL UYARISI

Ege ve Akdeniz için sel uyarısı yapan Özdemirci, "İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinde salı günü için aşırı yağışlar görünebilir. Sel beklentimiz var. Vatandaşlarımız sele karşı dikkatli olsunlar" açıklamasını yaptı.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

3 büyük kentte hava sıcaklığı bugünden itibaren hissedilir şekilde azalacak. İstanbul ve Ankara'da yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'de perşembe gününe kadar yağmur var.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Çarşamba günü Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar bekleniyor. Meteoroloji, çarşamba günü ise birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan Van, Ağrı, Kars'ta kar yağışı bekleniyor.

Perşembe günü ise kar yağışı beklenen iller şöyle; Kars, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan, Van, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır.

Hava sıcaklığı, perşembe gününden sonra önce batı sonra diğer bölgelerde mevsim normallerinin üstüne çıkacak.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Trakya'da yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile gece saatlerinden sonra Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Antalya il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda akşam saatlerinden sonra il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Konya'nın batı ilçeleri, Eskişehir'in güneyi ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri hafif sağanak yağışlı

SİVAS °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu'nun güney kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikse yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BİNGÖL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege, Batı ve Orta Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Batı Karadeniz'in batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz'in batısı 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu; kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğu, sabah ve öğle saatlerinde Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi yağış ve fırtına anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6; Batı ve Orta Akdeniz'de öğle saatlerinde 5 ila 7, akşam ve gece saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Batı ve Orta Akdeniz'de 3,0 ila 4,0m; Görüş: İyi yağış ve fırtına anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50m; Görüş: İyi.