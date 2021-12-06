Dolar kuru bugün ne kadar?

Merkez Bankası, geçen çarşamba ve cuma günleri döviz piyasasına doğrudan satış yoluyla müdahale ettiğini bildirdi.

Geçen haftayı 13,70 civarında tamamlayan dolar/TL, yeni haftada 13,84'lerde seyrediyor. Euro/TL ise hafif eksiye dönerken 15,50 düzeyinde işlem görüyor.

Yurt içinde ise dolarda 13,85 liranın aşılması durumunda gözler yine Merkez'e çevrilecek. Bu seviyede yine bir doğrudan müdahale gelip gelmeyeceğine bakılacak.

Bugün Merkez Bankası Reel Kur Endeksi verisi takip edilecek. Ayrıca TCMB, Aylık Fiyat Gelişmeleri raporu ile geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamlarını değerlendirecek.

Yurt dışında ise Almanya fabrika siparişleri verisi izlenecek