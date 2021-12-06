Akit yazarı: Dolardaki kazancın yarısı vergi olarak alınsın

Akit gazetesi yazarı İbrahim Karataş, 'Doları vergilendirmeli mi?' başlıklı bugünkü köşe yazısında "Dolar şu anda bir milli güvenlik sorunu haline gelmiş durumda" dedi ve vergilendirilmesi gerektiğini savundu.

Doların 'ülke ekonomisine, halkına, sosyal hayatına ve siyasetine darbe vurduğunu' söyleyen Karataş, "Dolardan elde edilen gelirin (ithalat-ihracat işleriyle uğraşanların hariç) vergilendirilmesi en etkili çözüm olarak dillendirilmeye devam ediyor" dedi.

Dolara yatırım yapan suçlanmamalı ama...

Dolara yatırım yapanların da suçlanmaması gerektiğini belirten Akit Yazarı Karataş, "Ancak devlet vergi koyarsa kimsenin de devleti suçlamaya hakkı yoktur. Kişinin çıkarları varsa 85 milyon insanın ve devletin de çıkarları vardır. Devlet finansal anarşiye müsaade etmemeli ve kangren olmuş bu yarayı sadece ihracatla değil, vergilerle de çözümlemelidir."

Vergi konursa 500 milyar TL gelir elde edilir!

"Çünkü şu anda banka hesaplarında 232 milyar dolarlık mevduat var. Bir de cepte, kasada ya da yastık altında olan dolarlar var ki onlar da eklenirse 300 milyar doları bulur. 10 ay önce 2,1 trilyon TL tutan bu tutar şu anda 4 trilyon TL ediyor. Yaklaşık 2 trilyon TL'lik kar var. Bunun yarısı ihracatçıların parası olsa geriye 1 trilyon TL'lik kazanç var. Bu paranın yarısı vergi olarak alınsa 500 milyar TL eder."

'Türkiye'nin para sorunu yoktur'

"Bu para ile tüm Türkiye 3 yıl boyunca ekmeğini bedavaya alır. Ya da ekmek, peynir, pirinç, patates gibi temel gıda ürünlerinin fiyatının bir kısmı sübvanse edilir. Ya da düzen olduğu gibi devam eder ve birileri geçim sıkıntısı çekerken birileri de yorulmadan bin kişinin kazandığını tek başına kazanır. Oysa ki Türkiye'nin para sorunu yoktur. Sorun, paranın belli ellerde toplanmasıdır. Büyük bir sorunumuz var ama çözümü de kolay ve mevcut. Vakit harekete geçme vakti."