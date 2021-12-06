Video çekmek için trafikte arabadan sarkan şahıs yürekleri ağza getirdi
Video çekmek için trafikte arabadan sarkan şahıs yürekleri ağıza getirdi Arnavutköy'de dört araba ile yola çıkan şahıslar, bir aracın videosunu çekerken yaptıklarıyla yürekleri ağıza getirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Aralık 2021 09:34
Video çekmek için trafikte arabadan sarkan şahıs yürekleri ağıza getirdi
İSTANBUL - Arnavutköy'de dört araba ile yola çıkan şahıslar, bir aracın videosunu çekerken yaptıklarıyla yürekleri ağıza getirdi. Video çekimi için vücudunun yarısını araçtan çıkartan şahsın o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi - Arnavutköy yolunda meydana geldi. Araçları ile otoyola çıkan kişiler bir aracın videosunu çekmek için şeritleri kapattı. Video çekmek isteyen bir şahsın vücudunun yarısını araçtan çıkarması ise yürekleri ağıza getirdi. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız