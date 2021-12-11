Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?

Fethiye'de 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonuna 10 gözaltı
Fethiye'de 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonuna 10 gözaltı
Evliliğe kaynanaların müdahalesine sessiz kalan yandı
Evliliğe kaynanaların müdahalesine sessiz kalan yandı
Başkent'teki 6 kişinin öldüğü kazanın detayları belli oldu
Başkent'teki 6 kişinin öldüğü kazanın detayları belli oldu
e-Devlet sistemi kilitlendi, herkes SGK şifresini almaya çalışıyor
e-Devlet sistemi kilitlendi, herkes SGK şifresini almaya çalışıyor
Erdoğan: Gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine izin vermeyeceğiz
Erdoğan: Gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine izin vermeyeceğiz
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak
İstanbul'da ekmeğe yine zam! 210 gram ekmek 3,5 lira oldu
İstanbul'da ekmeğe yine zam! 210 gram ekmek 3,5 lira oldu
5 milyon aracın sigortası yok, araç sahipleri sigorta indirimi istiyor
5 milyon aracın sigortası yok, araç sahipleri sigorta indirimi istiyor
MSB subay ve astsubayların cinsel hayatıyla ilgili yeni yönetmelik çıkardı
MSB subay ve astsubayların cinsel hayatıyla ilgili yeni yönetmelik çıkardı
Asgari ücret zammı Pazartesi günü Külliye'de belli olacak
Asgari ücret zammı Pazartesi günü Külliye'de belli olacak
2022 asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar
2022 asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar
Gençler patron olmak istiyor
Gençler patron olmak istiyor
Fiyat manipülasyonunu 'etiket baskı' uygulaması bitirilebilir
Fiyat manipülasyonunu 'etiket baskı' uygulaması bitirilebilir
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
'Tehlikeli hava durumu' Meteoroloji'den 'turuncu uyarı' geldi
'Tehlikeli hava durumu' Meteoroloji'den 'turuncu uyarı' geldi
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist etkisiz hale getirildi
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist etkisiz hale getirildi
İlk vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek
İlk vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek
Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı netleşti
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı netleşti
Bakan Yanık duyurdu: 125 uzman yardımcısı alınacak
Bakan Yanık duyurdu: 125 uzman yardımcısı alınacak
Zonguldak'ta acil servisteki patlama anı kamerada
Zonguldak'ta acil servisteki patlama anı kamerada
Mesai saatinde hastaneye giden işçiye kötü haber!
Mesai saatinde hastaneye giden işçiye kötü haber!
Vaka sayıları 18 bin 500 sınırına geriledi
Vaka sayıları 18 bin 500 sınırına geriledi
Mardin'de polisin aracına tuzaklanan bombanın failleri yakalandı
Mardin'de polisin aracına tuzaklanan bombanın failleri yakalandı
İzmir'de lisede taciz iddiası: Öğretmen görevden alındı
İzmir'de lisede taciz iddiası: Öğretmen görevden alındı
AK Parti'nin teklifi hazır: Stokçulara 2 milyon TL ceza!
AK Parti'nin teklifi hazır: Stokçulara 2 milyon TL ceza!
Gram altın adım adım 800 TL'ye gidiyor
Gram altın adım adım 800 TL'ye gidiyor
Hasta, diş hekimi ve hemşireyi hastanelik etti
Hasta, diş hekimi ve hemşireyi hastanelik etti
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'den Altaylı'ya sert cevap
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'den Altaylı'ya sert cevap
Merkezi yönetim brüt borç stoku 40 günde 625,86 milyar TL arttı
Merkezi yönetim brüt borç stoku 40 günde 625,86 milyar TL arttı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı üst kademe bir yöneticinin görevden alınarak uzman olarak atanmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 11 Aralık 2021 14:54
Yazdır
Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?

İlk derece mahkemesince, "dosyaya, davacının naklen atanmasını haklı kılacak somut herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı, davacıya mesleki tecrübesi ve yeterliliği konusunda bir kusur izafe edilmediği, objektif bir sebep ortaya konulmaksızın tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı" gerekçeleri ile işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, davacının dikkatinin çekilmesi yönündeki Bakan talimatının atama işlemini haklı kılan somut bilgi ve belge olduğunu iddia etmiştir.

Danıştay 2. Dairesi ise bu kararı bozmuştur. Danıştay gerekçesinde, "disiplin yönünden yaptırım gerektirmeyen bir olayın, kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hizmetin iyi işlemesi veya kamu görevlisinin etkin ve güvenilir bir biçimde hizmeti devam ettirmesinin sağlanması amacına yönelik olarak tesis edilen atama işleminin hukuka uygunluğuna engel teşkil etmeyeceğini" belirtmiştir.

İlk derece mahkemesi kararında ısrarcı olmuştur.

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu ise bu savunmaya itibar etmeyerek, ilk derece mahkemesi kararını onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

ESAS NO: 2020/1400

KARAR NO: 2020/2343

KARAR TARİHİ: 09.11.2020

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Bakanlığı

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

KAPAT [X]

VEKİLİ: Av..

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve . Genel Müdürlüğünde . olarak görev yapan davacı tarafından, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü emrine uzman olarak atanmasına ilişkin. tarih ve . sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı, ancak bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, işlem tesisinde kamu yararı ve hizmet gereklerinin gözetilmesi gerektiği, idarece dava konusu naklen atama işleminin, takdir yetkisi çerçevesinde tesis edildiği ileri sürülmüş ise de dosyaya, davacının naklen atanmasını haklı kılacak somut herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı, davacıya mesleki tecrübesi ve yeterliliği konusunda bir kusur izafe edilmediği, objektif bir sebep ortaya konulmaksızın tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin 24/04/2019 tarih ve E:2016/8517, K:2019/2304 sayılı kararıyla; davacının hizmetin etkin ve verimli yürütülmesi için idareye tanınan takdir yetkisi çerçevesinde müktesebatına uygun olan uzman kadrosuna atandığı, anılan işlemlerde sebep ve maksat yönlerinden hukuka ve hizmet gereklerine aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmediği,

Öte yandan, her ne kadar davacıya verilen disiplin cezası, üst disiplin amirince kaldırılmış veya uygulanan cezaya karşı davacı tarafından yapılan itiraz disiplin kurulunca kabul edilmiş ise de; disiplin yargılaması yapılabilmesinin gerekliliğini sağlayan yasal koşullar ve esas alınan ilkeler ile atama işleminde idarece kullanılan takdir yetkisinin yargısal denetimine esas alınan ilkelerin farklı olması nedeniyle, disiplin yönünden yaptırım gerektirmeyen bir olayın, kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hizmetin iyi işlemesi veya kamu görevlisinin etkin ve güvenilir bir biçimde hizmeti devam ettirmesinin sağlanması amacına yönelik olarak tesis edilen atama işleminin hukuka uygunluğuna engel teşkil etmeyeceği; zira uyuşmazlığa yol açan dava konusu işlemde idarece kullanılan takdir yetkisinin yargısal denetimine esas alınan ilkelerin, disiplin hukuku bakımından dikkate alınan suçun unsurlarıyla ilgili değerlendirme ölçütlerinden de farklı olduğu sonucuna varılarak... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, davacıya kusurlu davranışları, hizmeti aksatması gibi davranışları nedeniyle uyarı cezası verildiği, yine davacının dikkatinin çekilmesi yönündeki Bakan talimatının atama işlemini haklı kılan somut bilgi ve belgeler olduğu, davacının hizmetin etkin ve verimli yürütülmesi için idareye tanınan takdir yetkisi çerçevesinde müktesebatına uygun olan uzman kadrosuna atandığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, dava konusu işlemden çok daha önceki yıllarda tesis edilen, sicilinden silinmiş durumdaki uyarı, sözlü uyarı veya dikkatinin çekilmesi ya da itirazen kaldırılan cezaların dava konusu işlemin dayanağı olamayacağı, devlet memuru olarak görev yaptığı tüm dönemler dahil olmak üzere . olarak görev yaptığı dönemde de hiçbir başarısızlığı ve olumsuz davranışının olmadığı, sicillerinin olumlu olduğu ve davalı idarenin temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin... İdare Mahkemesinin temyize konu. tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının ONANMASINA,

3. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/11/2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#danıştay#
Evliliğe kaynanaların müdahalesine sessiz kalan yandı
Evliliğe kaynanaların müdahalesine sessiz kalan yandı
Canlı canlı toprağa gömülü bulunan bebeğin annesine ve anneannesine ceza
Canlı canlı toprağa gömülü bulunan bebeğin annesine ve anneannesine ceza
5 öğrencinin öldüğü servis kazası soruşturması tamamlandı
5 öğrencinin öldüğü servis kazası soruşturması tamamlandı

Bu Habere Tepkiniz

Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?
Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?
Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı üst kademe bir yöneticinin görevden alınarak uzman olarak atanmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?
Kimya Öğretmenliği mezunu 'teknisyen' teknik öğretmen zam ve tazminatını alabilir mi?
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
11 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
11 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
11 Aralık 2021 tarihli atama kararlarına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı
'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memurunun naklen tayininde idarenin gösterdiği gerekçelerden biri olan "Suriyeli mültecilerin ülkemize yaptığı göç yoğunluğunun da eklenmesi sonucu yeniden yapılan personel planlaması" gerekçesini kabul ederek, işlemi hukuka uygun buldu.
Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız
Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız
Adalet Bakanı Gül; "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık. 2022 yılında teşkilatımıza 12 bin yeni personel alacağız." dedi.
Hastanede müdüre ücretsiz, sözleşmeli personele ücretli yemek hukuka uygun bulundu
Hastanede müdüre ücretsiz, sözleşmeli personele ücretli yemek hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, hastanede görevli bir kısım sözleşmeli personelin hasta için oluşturulmuş yemek servislerinden katkı payı ödemeksizin yararlandırılmamasına ilişkin düzenlemeyi hukuka uygun buldu.
Sağlık personeline şiddete artırımlı ceza uygulamasına AYM'den onay
Sağlık personeline şiddete artırımlı ceza uygulamasına AYM'den onay
Anayasa Mahkemesi sağlık personeline karşı işlenen kasden yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezaların yarı oranında artırılmasını öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.
Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi
Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi
Veteriner Enstitülerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre Enstitülere atanacak sağlık ve teknik hizmetler sınıfı personelin hizmet süresinin on yıldan az olması gerekiyor.
Vali yardımcısı 'Vali adına' disiplin cezası verebilir mi?
Vali yardımcısı 'Vali adına' disiplin cezası verebilir mi?
Danıştay İkinci Dairesi, vali yardımcısının vali adına disiplin cezası vermesinin ve itirazın vali tarafından reddedilmiş olmasının hukuka aykırılık taşımadığına hükmetti!
Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı
Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı
Giresun Üniversitesi görevde yükselme sınavının sözlü sınav kısmında adaylara aynı puanı vererek, yazılı sınav sıralamasını bozmadı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021
3 kez ölümden dönen anne, bebeğine kavuştu
3 kez ölümden dönen anne, bebeğine kavuştu
Koronavirüs nedeniyle 3 kez ölümden dönen mucize annenin 36 gün sonra ilk kez bebeğinin kokusunu içine çektiği sahneler herkesi duygulandırdı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak
Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere; 7 ilde çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başladı
Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında tamamen yenilenerek Uludağ Oteller Bölgesi'ne uzatılan teleferikte 'halk günü' uygulaması yeniden başladı.