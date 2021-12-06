14 ilde FETÖ soruşturması: 47 gözaltı kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen halen görevde olan askerlerin de aralarında bulunduğu 47 şüpheliden 24'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, FETÖ/PDY'nin örgütsel iletişim modeli ankesör ve büfe gibi yerlerdeki sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, söz konusu iletişim yöntemini kullanmalarının yanı sıra haklarında örgüt bağlantılarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan, Jandarma, Kara, Hava, ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında görev yapan 5 astsubay, 15 subay, ihraç edilen eski askeri personel, örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için sınavda kullanılan kodlama bilgisine sahip 20 eski askeri okul öğrencisi ile 6 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.