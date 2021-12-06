İstanbullular dikkat! E-5'te 30 gün sürecek yol çalışması
Ataşehir D-100 Karayolu'nda 30 gün sürecek yol çalışması başladı
Kaynak : DHA
Eklenme : 06 Aralık 2021 10:47
İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu'nda 30 gün sürecek alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Çalışmanın 30 gün süreceği öğrenilirken, yapılan çalışma nedeniyle oluşan yoğunluk Kartal'dan başladı.
İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı geçici olara yan yoldan sağlanırken, yoğun trafik oluştu.
Ataşehir D-100 Karayolu Altıntepe Mevkiinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alt geçit çalışması nedeniyle 05.12.2021 tarihinden itibaren trafik akışı Kartal- Kadıköy istikametinde 3 şerit olarak yan yola alındı. 1.etap çalışmasının 30 gün süreceği öğrenilirken, yapılan çalışma nedeniyle oluşan yoğunluk Kartal'dan başladı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız