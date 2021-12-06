O il eksi 20 dereceyi gördü: Araçlar çalışmadı
Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye düştü. Aşırı soğuk nedeniyle Çıldır Gölü'nün yarısı tamamen dondu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Aralık 2021 10:53
Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 20 dereceye düştüğü il, adeta buz kesti. Soğuktan Çıldır Gölü'nün yarısı 15 santim kalınlığında dondu, kent merkezinden geçen Kars Çayı buzla kaplandı.
Kayalıklarda oluşan buz sarkıtı ise dikkat çekti.
ARAÇLAR SOĞUKTAN ÇALIŞMADI
Özellikle yüksek kesimlerde çok sayıda araç donarak çalışmazken, soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız