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Gaziantep'te babasının darp ettiği bebek taburcu edildi

Gaziantep'te babasının darp ettiği Cihan bebek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 06 Aralık 2021 11:33
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Gaziantep'te babasının darp ettiği bebek taburcu edildi

Gaziantep'te, babası Yunus Göç tarafından darp edilmesinin ardından beyin kanaması geçiren 2 aylık bebek Cihan Göç'ün taburcu edildiği, beyninde kalıcı bir hasar görülmediği belirtildi.

Bebeğin tedavi gördüğü Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde görevli beyin ve sinir cerrahisi uzmanı İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada, bebeğin sağlık durumunun izleneceği belirtildi.

Bebeğin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

Bebeğimizi iyileştirmek için yoğun çaba sarf ettik. Neyse ki bebek de yoğun bakımda tedavilere olumlu cevap verdi. Tetkikler sonucu beyindeki kanamada artış saptamadık. Bulgularının stabil olması, beslenmesinin daha iyi olması üzerine birkaç gün önce de servise çıkarmıştık. Yaptığımız son kan tetkiklerinde bir problem görünmüyor. Solunum ve beslenmesi de iyi durumda. Beyninde kalıcı bir hasar da gözükmüyor. El, kol ve bacaklarını rahatlıkla hareket ettirebiliyor. Sağlığına kavuşan bebeğimizi taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii minik hastamızın kontrol ve takipleri devam edecek.'

Hastanenin genel müdürü Dr. Cengiz Bayram da bebeği sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutlu olduklarını belirterek, "Umarız bundan sonra yaşadığı travmaları unutacağı güzel bir hayatı olur." ifadelerini kullandı.

Yunus Göç tutuklanmıştı

Gaziantep'te baba Yunus Göç'ün yaklaşık 2 aylık bebeğini darp ederken çekilen görüntüleri 30 Kasım'da ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmıştı.

Aynı gün yakalanarak mahkemeye çıkarılan baba "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

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#Gaziantep#cihan bebek
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