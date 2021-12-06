CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım yaşamını yitirdi
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, gazeteci Emel Yıldırım geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak : Cumhuriyet
Eklenme : 06 Aralık 2021 12:42
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, gazeteci Emel Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Öztunç, ''CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı, meslektaşım Gazeteci Emel Yıldırım'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Allah rahmet eylesin, Mekanı cennet olsun'' ifadelerini kullandı.
Yıldırım, CHP'de İletişim, Tanıtım, Basın ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı yapmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız