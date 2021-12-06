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Üçüz çocuk sahibi sağlıkçı çift omuz omuza çalışıyor

Kırıkkale'de iş yerinde tanışıp evlenen ve üçüz çocuk sahibi olan sağlık çalışanı çift, hayatın ve mesleğin zorluklarına birlikte göğüs geriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Aralık 2021 12:51
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Üçüz çocuk sahibi sağlıkçı çift omuz omuza çalışıyor

Kırıkkale Sağlık Müdürlüğünde 6 yıldır görev yapan Atilla Sunca:Aynı yerde olmanın avantajı, birbirimizin çektiği sıkıntıları ve yorgunlukları biliyoruz

Paramedik Esra Sunca:İkimiz de işin içerisinde olduğumuz için birbirimize anlayışlı davranıyoruz.

Nöbet çıkışlarında birbirimize destek olabiliyoruz

İl Sağlık Müdürlüğünde 6 yıldır paramedik olarak görev yapan Atilla (32) ve Esra Sunca (28) çifti, 3 yaşındaki çocukları Mehmet Miraç, Miray ve Azra ile mutlu yaşam sürüyor.

Mesaileri dışında çocuklarıyla vakit geçiren çift, nöbetleri aynı güne denk geldiğinde kreşten yararlanıyor ya da aile bireylerinden destek alıyor.

Atilla Sunca, AA muhabirine, 2009'da GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduğunu, 2015'te Kırıkkale'de göreve başladığını söyledi.

Eşiyle 2016 yılında evlendiklerini ve üçüz çocukları olduğunu anlatan Sunca, şöyle konuştu:

2019 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Birkaç ay içinde Sağlık Bakanlığında avukat olarak görev yapmaya devam edeceğim. Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduktan sonra bir süre Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştım. Daha sonra istifa ederek Kırıkkale'de göreve başladım. Bu süre içerisinde hukuk fakültesini kazandım. 2019 yılında lisans eğitimimi de tamamladım ve ücretsiz izin alarak bir yıl avukatlık stajı yaptım."

Sunca, Kırıkkale'ye atandıklarında oryantasyon eğitiminde eşiyle tanıştığını ve sürecin hızlı ilerlemesiyle evlenmeye karar verdiklerini dile getirdi.

Eşiyle aynı yerde çalışmanın hem avantajı hem de dezavantajının olduğunu aktaran Sunca, şöyle devam etti:

Aynı yerde olmanın avantajı, birbirimizin çektiği sıkıntıları ve yorgunlukları biliyoruz. Dezavantajı ise nöbetlerimiz aynı günlere geldiğinde bazen sıkıntı yaşadığımız oluyor. Genelde amirlerimiz izin veriyor ve nöbetlerimiz aynı güne denk geliyor ama illaki gelmediği zamanlar da oluyor. Eşim şu anda normal mesai çalışıyor. Üçüz çocuklarımız var. Eşimle aynı yerde çalışmak farklı bir duygu. Onunla olaya gitmek farklı, arkadaşınla gitmek farklı. İşe gittiğiniz zaman biriniz amir, biriniz memur oluyorsunuz. Biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor.

Paramedik Esra Sunca ise üçüz çocuklarıyla zorlu bir süreç geçirdiklerini ancak onlara güzel bir yaşam sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları ifade etti:

Onların bir gülümsemesiyle gerçekten hayatınız değişiyor. Bazen çok çaresiz kaldığımız zamanlar oluyor. Yetişemiyorsunuz, hepsi ayrı noktalarda ağlıyor ama üçü 'anne' deyip de koşunca her şey değişiyor. Eşimle aynı yerde çalışmak güzel bir duygu. Aynı meslekte çalıştığımız için birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Mesleğimiz diğerlerinden daha farklı aslında. İkimiz de işin içerisinde olduğumuz için birbirimize anlayışlı davranıyoruz. Nöbet çıkışlarında birbirimize destek olabiliyoruz.

Kovid-19 salgını döneminde yaşadıkları zorluklara değinen Esra Sunca, "Ambulansın içerisindesiniz ve küçük bir alan burası. Araç hareket halindeyken hastaya müdahale etmek zorundasınız. Kendimizi tamamen unutup, hastaya müdahale etmemiz gerektiği çok anlar oldu. O anda insan aileyi, evini, çocuklarını ve hastalığı tamamen unutuyor. Bizim için salgının en zor noktaları bunlardı. Bu sürede üçüz çocuklarımız olduğu için evden uzak kalamadık. Bir çocuk olsaydı ailemizin yanına gönderip kendimizi izole edebilir miydik bilmiyorum ama böyle bir imkanım hiç olmadı. diye konuştu.

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#Kırıkkale#sağlık çalışanları#üçüz bebek
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