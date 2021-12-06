50 yıldır yağhaneden çıkmıyor: Satışları iki kat arttı

Sabahın erken saatlerinde girdiği yağhanede tarih kokan makinelerle çekirdekten yağ çıkaran usta, geçimini bu işten kazanıyor. Müşterinin getirdiği çekirdekleri alıp 5 ayrı işlem sonucunda yağa dönüştüren usta, sağlıklı yaşamını ürettiği yağa bağlıyor.

Türkiye genelinde endüstriyel sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte mahallelerdeki yağhanelerde kapılarına kilit vurmaya başladılar. İnegöl'e bağlı Kurşunlu mahallesinde ikamet eden yağ ustası, Marmara bölgesinde eski sistemle yağ üretimi yapan tek kişi olarak tarihe geçti.



İşçisi hastalandı, 50 yıldır yağhaneden çıkamadı



50 metrekarelik üretim tesisinde 50 yılı deviren 71 yaşındaki Sabri Sarıca, bu mesleği yıllar önce yapan kayın babasının yanında çalışan çırağın hastalanıp işe gelmemesiyle başladığını belirterek, "1971 yılında askerden geldim. Kayınpederim rahmetli, bu işi yapıyordu. İşçisi rahatsızlanmıştı, bende 1 aylık çalışmak için girdim ve mesleğim oldu." dedi.



48 ayrı bezden süzülüyor



Ayçiçeği yağının üretiminden bahseden Sarıca, "Müşterimiz ürettiği ayçiçeklerini çuvalla bize getirir. Asırlık makinemde ayçekirdeklerini ayıklıyorum. Daha sonra ayçiçeklerini pişiriyoruz. Pişirmeyle birlikte ayçekirdeğinin özünü alıyoruz. Sonrasında pres yaparak ilk yağı çıkartıyorum. Çıkan yağ 48 ayrı bezden süzülerek hazneye düşüyor ve yağ oluşuyor. 3 kilogram çekirdekten, 1 kilo yağ çıkıyor." diye konuştu.



İmamın kayığına binince



Bu işi yapmaya devam ettiğini aktaran Sarıca, "Yapmaya çalışıyorum ama zorlanıyorum. Bu işi galiba imamın kayığına binince bırakırım. 50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yaşım 71. Millete hizmet etmekten memnunum. Bir kişi bana 'Allah razı olsun' demesi yeterli. Para karşılığında değil, çekirdek küspesi karşılığında ay çekirdeği yağı üretiyorum." şeklinde konuştu.



İşler yüzde yüz arttı



Çekirdeğin fiyatının artmasıyla beraber yağ fiyatlarının da arttığının altını çizen Sarıca, "Kütahya, Bilecik, Bozüyük, Pazaryeri ilçelerinden vatandaşlar çekirdek getirip, yağlarını alıyorlar. Müşterimiz haddinden fazla arttı. Artık tonla çekirdek getiriyorlar. İşlerimizde yüzde yüz oranında artış oldu ama ben karşılamakta zorlanıyorum. Geleni de boş çeviremiyorum. Kendime çalışmaya zamanım yok." dedi.



Merak eden yok



Bu işi merak edenin olmadığı belirten Sarıca, "Hiç özenen olmadı. Marmara bölgesinde bir tek ben kaldım. İnegöl'de 25 tane vardı, hepsi kapandı. Bir tek biz kaldık." Sarıca, yağhaneden üretilen bir kilogram yağın fiyatının ise 25 TL olduğunu da sözlerine ekledi.