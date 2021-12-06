50 yıldır yağhaneden çıkmıyor: Satışları iki kat arttı
Bursa'nın İnegöl İlçesinde asırlık makinelerle 50 yıldan bu yana organik ayçiçeği yağı üretimi yapan Sabri Sarıca, Marmara bölgesinin son ustası. 71 yaşındaki Sabri Sarıca'nın, el emeğiyle yaptığı organik ayçiçeği yağları çevre illerdeki tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Kilogramını 25 liradan satan Sabri Sarıca'nın işleri, ayçiçeği fiyatlarındaki artış sebebiyle iki kat arttı.
Sabahın erken saatlerinde girdiği yağhanede tarih kokan makinelerle çekirdekten
yağ çıkaran usta, geçimini bu işten kazanıyor. Müşterinin getirdiği çekirdekleri
alıp 5 ayrı işlem sonucunda yağa dönüştüren usta, sağlıklı yaşamını ürettiği
yağa bağlıyor.
Türkiye genelinde endüstriyel sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte mahallelerdeki yağhanelerde kapılarına kilit vurmaya başladılar. İnegöl'e bağlı Kurşunlu mahallesinde ikamet eden yağ ustası, Marmara bölgesinde eski sistemle yağ üretimi yapan tek kişi olarak tarihe geçti.
İşçisi hastalandı, 50 yıldır yağhaneden çıkamadı
50 metrekarelik üretim tesisinde 50 yılı deviren 71 yaşındaki Sabri Sarıca,
bu mesleği yıllar önce yapan kayın babasının yanında çalışan çırağın hastalanıp
işe gelmemesiyle başladığını belirterek, "1971 yılında askerden geldim. Kayınpederim
rahmetli, bu işi yapıyordu. İşçisi rahatsızlanmıştı, bende 1 aylık çalışmak
için girdim ve mesleğim oldu." dedi.
48 ayrı bezden süzülüyor
Ayçiçeği yağının üretiminden bahseden Sarıca, "Müşterimiz ürettiği ayçiçeklerini
çuvalla bize getirir. Asırlık makinemde ayçekirdeklerini ayıklıyorum. Daha sonra
ayçiçeklerini pişiriyoruz. Pişirmeyle birlikte ayçekirdeğinin özünü alıyoruz.
Sonrasında pres yaparak ilk yağı çıkartıyorum. Çıkan yağ 48 ayrı bezden süzülerek
hazneye düşüyor ve yağ oluşuyor. 3 kilogram çekirdekten, 1 kilo yağ çıkıyor."
diye konuştu.
İmamın kayığına binince
Bu işi yapmaya devam ettiğini aktaran Sarıca, "Yapmaya çalışıyorum ama zorlanıyorum.
Bu işi galiba imamın kayığına binince bırakırım. 50 yıldır bu mesleği yapıyorum.
Yaşım 71. Millete hizmet etmekten memnunum. Bir kişi bana 'Allah razı olsun'
demesi yeterli. Para karşılığında değil, çekirdek küspesi karşılığında ay çekirdeği
yağı üretiyorum." şeklinde konuştu.
İşler yüzde yüz arttı
Çekirdeğin fiyatının artmasıyla beraber yağ fiyatlarının da arttığının altını
çizen Sarıca, "Kütahya, Bilecik, Bozüyük, Pazaryeri ilçelerinden vatandaşlar
çekirdek getirip, yağlarını alıyorlar. Müşterimiz haddinden fazla arttı. Artık
tonla çekirdek getiriyorlar. İşlerimizde yüzde yüz oranında artış oldu ama ben
karşılamakta zorlanıyorum. Geleni de boş çeviremiyorum. Kendime çalışmaya zamanım
yok." dedi.
Merak eden yok
Bu işi merak edenin olmadığı belirten Sarıca, "Hiç özenen olmadı. Marmara bölgesinde bir tek ben kaldım. İnegöl'de 25 tane vardı, hepsi kapandı. Bir tek biz kaldık." Sarıca, yağhaneden üretilen bir kilogram yağın fiyatının ise 25 TL olduğunu da sözlerine ekledi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız