İYİ Partili Erhan Usta: Ekonomiye Berat Albayrak tamamen hakim

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi yönetiminde rol aldığını söyledi. Karar gazetesi yazarı Taha Akyol'a konuşan Usta, Albayrak'a en yakın iki isim olan Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nurettin Nebati'nin kritik iki bakanlığa getirildiğini hatırlattı.

Usta, "Berat Albayrak ekonomi yönetimine tamamen hakim. Yönetimini getirmekle kalmadı, ekonomi politikalarını da kurgular durumda. 128 milyar doların heba edilmesi, Berat Albayrak ve ekibinin marifeti" dedi. Merkez Bankası Başkanı operasyonunu da Albayrak'ın yaptığını iddia eden Usta, "Enerji Bakanı, SPK ve BDDK başkanları zaten onun daha önce getirdiği kişilerdi. Albayrak'ın Türkiye ekonomisine verdiği zararın boyutu tahminlerin ötesinde yüksektir. 128 milyar doların heba edilmesi, Berat Albayrak ve ekibinin marifetidir. Albayrak Hazine bakanı olduktan sonra sadece bütçe borçlanmasında yanlış bir strateji takip etmesinden kaynaklanan ilave maliyet 1,3 trilyon liradır" diye belirtti.

İyi Partili Usta, ekonomide Çin modelinin uygulanmasına ilişkin olarak "Çin insanların yıllarca hangarlarda yaşayarak güvencesiz çalıştığı bir süreçten geliyor. Türkiye'nin önüne Çin'i model olarak koymak, en az 40 yıl emeği sömürmek, sefaleti hedef göstermek demek" ifadelerini kullandı.

Usta ayrıca söz konusu modelin 2 ay önce açıklanan Orta Vadeli Plan'da (OVP) olmadığını ve bunun "çaresizlik senaryosu" olduğunu ifade ederek "Kur artışlarının kontrol altında olduğu algısını oluşturmak için çaresizlikten ortaya atılmış bir şey." değerlendirmesinde bulundu. Usta, Çin modelin 2023'e kadar sürdürülemeyeceğini aktardı.