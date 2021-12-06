Mesut Özil yeni saatine 5.5 milyon lira ödedi
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, yeni aldığı 5.5 milyon liralık saatiyle verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı.
Kaynak : Sabah
Eklenme : 06 Aralık 2021 14:23
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü oyuncusu Mesut Özil, kendine aldığı yeni saatiyle gündeme gelmeye devam ediyor.
PARAYA ACIMIYOR
Cristiano Ronaldo gibi saat tutkunu olan Özil, koleksiyonuna yeni bir parça daha kattı. Daha önce kendine 9 milyon liralık Richard Mille RM 6501 model saat alan Özil, şimdi de sosyal medya hesabından yeni aksesuarıyla poz verdi.
5.5 MİLYON LİRA
Ünlü futbolcu, bu sefer dünyaca ünlü marka Patek Philippe Nautilus'in 5711 modeli saatini aldı. Özil, bu saatine tam 400 bin dolar (5.5 milyon lira) verdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız