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Mesut Özil yeni saatine 5.5 milyon lira ödedi

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, yeni aldığı 5.5 milyon liralık saatiyle verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 06 Aralık 2021 14:23
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Mesut Özil yeni saatine 5.5 milyon lira ödedi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü oyuncusu Mesut Özil, kendine aldığı yeni saatiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

PARAYA ACIMIYOR

Cristiano Ronaldo gibi saat tutkunu olan Özil, koleksiyonuna yeni bir parça daha kattı. Daha önce kendine 9 milyon liralık Richard Mille RM 6501 model saat alan Özil, şimdi de sosyal medya hesabından yeni aksesuarıyla poz verdi.

5.5 MİLYON LİRA

Ünlü futbolcu, bu sefer dünyaca ünlü marka Patek Philippe Nautilus'in 5711 modeli saatini aldı. Özil, bu saatine tam 400 bin dolar (5.5 milyon lira) verdi.

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