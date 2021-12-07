Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi alımında okçuluk antrenörlük belgesine sahip olmak şartı arandı.

Hitit Üniversitesi tarafından 6 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de 5 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 9 öğretim elemanı kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu ilanı incelediğimizde Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümüne alınacak Araştırma Görevlisi alımında "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi lisans mezunu olmak, Beden Eğitimi ve Spor programında doktora yapıyor olmak, EN AZ İKİNCİ KADEME OKÇULUK ANTRENÖRLÜK BELGESİNE SAHİP OLMAK." şartı aranmıştır.

Üniversitelerde öğretim üyesi kadrolarının kaynağı olan araştırma görevlisi alımlarında ALES, yabancı dil, lisans mezuniyeti notu gibi objektif kurallara ilave olarak belirli bir adayın önünü açmak amacıyla "okçuluk antrenörü belgesi" şartı aranmasının hiçbir mantıklı izahının olduğunu düşünmüyoruz.

Spor bilimleri alanı uygulama dersleri bakımından geniş bir havuza sahip olmakla birlikte araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak kişilerden yalnızca Okçuluk alanında antrenörlük belgesi istenmesi ilanın belirli bir aday/ları tarif ettiğinin somut işaretidir.

Akademik kariyer yapma arzusunda olan insanların bu ve buna benzer şartlarla önleri kesilmeye devam ettikçe, ülkede yeni YÖK'ün arzuladığı "AKADEMİK LİYAKAT"ın gelmesi hayaldir.